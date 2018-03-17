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中火擬增2燃氣機組 居民抗議：拒抱炸彈過日子

2018-03-17 00:41聯合報 記者趙容萱洪敬浤／台中報導

台電台中火力發電廠計畫建燃氣機組，多位民代和民眾，在環境影響說明書公開會議上拉白...
台電台中火力發電廠計畫建燃氣機組，多位民代和民眾，在環境影響說明書公開會議上拉白布條，表達反對立場。記者趙容萱／攝影
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台電台中火力發電廠計畫新建二部燃氣機組，昨天辦理環境影響說明書公開會議，附近龍井、梧棲區、甚至彰化縣和美居民都到場拉白布條，抗議「中電北送」，犧牲當地居民健康，現在還要增加燃氣機組，拒絕「抱著炸彈過日子」，要抗爭到底。

台電環保處長蔡顯修說，新增機組是配合政府能源轉型政策，並因應地方需求，預計二○二三年營運發電，屆時在秋冬空汙季節，燃煤機組會有比較大的降載空間。

台電說明會昨在龍井區龍泉社區活動中心登場，抗議居民到場後，撤除會場的桌椅，並在講台上拉起寫有「反對電廠擴廠及增設天然氣槽」、「不要抱著炸彈過日子」等布條，企圖阻止會議進行。

龍井區忠和里長林聰海說，中火十部燃煤機組製造汙染，危害居民健康，很多人不到七十歲就過世、罹癌一大堆，還計畫蓋燃氣機組，必須在台中港興建接收站儲槽和卸收碼頭，加上中油已在台中港西碼頭設有天然氣儲槽，萬一爆炸後果不堪設想。

賴揆昨表示，採用超超臨界燃煤機組的深澳電廠用的是「乾淨的煤」，汙染程度和燃氣機組差不多，外界質疑，既然如此，中火何不改用超超臨界燃煤機組就好？台中市長林佳龍昨天不評論；環保局長白智榮說，規劃新增的兩部燃氣機組，是要取代老舊的一至四號燃煤機組。超超臨界燃煤機組排放的汙染物，與燃氣機組差不多，「但還是有差別」，因為燃料不同，排放的汙染物也不完全一樣。

台電火力發電廠深澳電廠林佳龍
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