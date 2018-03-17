沒有室內煤倉…台電電廠露天堆煤 成嚴重汙染源

台塑麥寮電廠十五年前建造小巨蛋煤倉，從煤輪進港後卸煤，到入倉、再到送進發電鍋爐，全程密閉輸送，煤渣或煤塵不外洩。圖為麥寮電廠小巨蛋煤倉。 記者蔡維斌／翻攝 分享 facebook 環保團體指出，燃煤電廠本身就是重大汙染源，台電的燃煤火力電廠雖然陸續新設發電效率較高的超超臨界燃煤機組，排汙量仍遠高於燃氣機組，且多年來一直未建置室內煤倉，露天堆置場造成的煤灰揚塵與排煙空汙，成了附近居民最痛的日常。

台電表示，目前運轉的超超臨界機組有林口電廠新一、二號機，以及去年併聯的大林電廠新一號機。其中，林口電廠配合新的超超臨界機組，投入七十億元興建十座室內煤倉，去年四月已有五座室內煤倉完工，正使用中，預計年底另外五座室內煤倉也會啟用。

台電指出，目前台中火力發電廠也正在進行室外堆煤場改建室內煤倉作業。不過，中火的室內煤倉連續流標四次，引發地方人士強烈反彈，直批台電言而無信，政府行政效率太差，沒有解決電廠空汙的誠意。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，全世界的電廠都在「無煤化」，多個國家陸續訂出「減煤」甚至「無煤」的行動目標，只有台灣用燃煤電廠彌補非核及再生能源跟不上的供電落差，完全背離國際趨勢，也是拿國人健康當賭注；而就算要這麼做，也該把運煤、儲煤等汙染防制做好。

對比台電建置室內煤倉牛步，台塑麥寮發電廠十五年前就陸續建造每座五億元的「小巨蛋」煤倉，且嚴格管制從運煤輪進港卸煤，到進倉、發電鍋爐的過程，全程採用密閉式輸送，任何煤渣或煤塵絕不會外洩，即便在港區或煤倉四周，也看不到油漬或煤灰。台塑主管說，外界睜大眼睛在看，台塑要做到「防汙滴水不漏」。

台塑麥寮管理部副總經理陳文仰說，目前六輕廠內有八座俗稱小巨蛋的圓形煤倉，每座直徑一百二十公尺、高六十公尺，一座可容納十七萬噸煤炭，此外還有三座每座可容納二十四萬噸煤的長方形煤倉，合計共可容納約兩百餘萬噸的煤炭。

陳文仰表示，室內型煤倉造價雖高，但可保煤渣或煤塵不會任意飄揚、汙染環境，此外，煤的運送過程，從煤輪靠岸，經自動卸煤機卸煤，再透過輸送帶輸送到各煤倉，全都採密閉式輸送，甚至從煤倉到發電鍋爐，全程也都密閉，不會造成環境汙染。