深澳發電很乾淨？專家：仍比燃氣發電髒138倍

2018-03-16 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



深澳電廠環評修正通過，引發北部六縣市反彈，行政院長賴清德今在立法院力挺環保署副署長詹順貴，指深澳火力發電廠是用「乾淨的煤」，設備採「超超臨界」機組，排放汙染量與天然氣的發電差不多。圖為深澳電廠舊址除役拆除前狀況。聯合報系資料照 分享 facebook

深澳電廠環評修正通過，引發北部六縣市反彈，行政院長賴清德今在立法院力挺環保署副署長詹順貴，指深澳火力發電廠是用「乾淨的煤」，設備採「超超臨界」機組，排放汙染量與天然氣的發電差不多。不過中興大學環工系教授莊秉潔直言，超超臨界雖效率較高、排放較少，每度電排放汙染量依舊比燃氣發電骯髒1.84倍至138倍。

莊秉潔解釋，超超臨界是指發電效率可達到46%，因效率較高、較能降低排放量，國內較早使用的是台中電廠1990開始使用亞臨界機組，發電效率維30%，後來麥寮電廠採用超臨界，兩年前新林口電廠採用超超臨界，防治空汙效率較高，台灣已有新林口電廠兩座機組在運轉。

對於賴清德指深澳電廠採「乾淨的煤」，並採用超超臨界機組，可讓排放與燃氣發電差不多。莊秉潔直言「這是院長被事務官誤導」，莊秉潔表示，這是將超超臨界機組與天然氣標準值相比，但國內制定的天然氣排放標準過於寬鬆，與實際排放值差到近百倍。

根據莊秉潔換算燃煤、燃氣機組每度電排放汙染量，新林口超超臨界燃煤機組的氮氧化物排放亮，是大潭天然氣機組加裝脫硝設備後的1.84倍，二氧化硫排放是138倍，粒狀物則是48倍；更重要的是，燃氣機組没有重金屬等致癌物質的排放，絕對比超超臨界之燃煤機組乾淨許多。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰表示，深澳機組2025後才會興建完成，對目前可能有缺電風險的供電系統沒有幫助，且2025年備用容量可維持在15%以上，這也是目前認為不太有缺電風險的指標，加上接下來大潭、林口電廠等增加的量，都已超過核一核二除役的量，未來也沒有缺電的疑慮。

洪申翰說，深澳機組對電網穩定重要性明顯不高，行政院應思考此事必須付出的代價，別因為了圓話而失去最完整的判斷。