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羅智強：從賴清德到詹順貴 全部像得「官癌」一樣

2018-03-16 13:58聯合報 記者鄭媁╱即時報導

環保署日前在內部會議因副署長詹順貴的關鍵票下，通過宜蘭深澳電廠的環評案，引發議論。行政院長賴清德今在立法院受訪時除力挺詹順貴，也說深澳火力發電廠所用的煤是乾淨的煤，設備是超超臨界的機組，這樣的發電，汙染量跟天然氣的差不多。總統府前副秘書長羅智強怒批，賴清德是國文有問題，還是腦袋有問題？ 是說，我們以後要叫賴清德「煤院長」嗎？

羅智強批評，從賴清德到詹順貴，為什麼全部像得官癌一樣，先是打破非核家園的承諾重啟核二廠，接著又「霸王硬上弓」不惜犧牲北部居民的呼吸權、健康權也要強推深澳電廠。

羅也說，以他對民進黨多年對戰的了解，這背後是有個大戰略的。第一，蔡英文的非核不缺電已經破功，全國陷入缺電惡夢。第二，要彌補不足電子，就必須靠火力發電廠「火力全開」。第三，反正台北和新北，民進黨覺得一定會輸，「這些不投民進黨票的北部人的死活就不用理了，把火力發電往北移，你能耐我何！」這不是陰謀論，這是民進黨一貫的思考慣性，不投我票，就犧牲掉。

但羅智強說，他要提醒民進黨，北部受空汙之害的不只台北、新北，還有基隆、桃園。蔡英文總統，不要真把人民當笨蛋，小心玩「火」自焚！

總統府前副秘書長羅智強。 報系資料照
總統府前副秘書長羅智強。 報系資料照
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民進黨賴清德羅智強

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