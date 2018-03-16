經濟部：深澳電廠更新為國家能源轉型 實現非核家園

2018-03-16 13:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳雲上 ╱即時報導



3月14日台電深澳電廠更新擴建環境差異分析案，經過環境影響評估審查委員會第328次會議審查通過。經濟部表示，深澳電廠更新計畫係國家能源轉型過程中重要的供電計畫，可兼顧國內電力供應穩定、降低空污排放、提高發電效率，籲請各界支持台電公司推動該計畫。

經濟部強調，為推動我國能源轉型，達成2025年非核家園及再生能源發電占比達20%目標，在我國98%能源仰賴進口、能源供應及價格都易受國際地緣政治影響之限制條件下，除積極擴大再生能源及改用天然氣發電外，仍須維持一定比例之燃煤發電，透過煤炭便於儲備(可維持30天存量)優點，確保國內電力供應穩定及安全。

台電公司深澳電廠更新計畫是依基於上述考量，由經濟部推動更新的燃煤高效率超超臨界機組，並已納入穩定供電實施計畫，行政院106年11月8日「穩定供電策略記者會」對外宣布；如深澳機組無法在114年7月商轉，114年備用容量率將無法達到法定目標值15%。

深澳電廠更新，不僅是穩定電力供應安全、也是燃煤機組汰舊換新、兼顧空污之重要供電計畫。對於外界普遍認為燃煤電廠存在污染排放較高的疑慮，經濟部表示，深澳電廠更新計畫採用最先進、最環保的燃煤機組─「超超臨界」新煤電機組，發電效率從以往38%提高至45%(LHV gross)，搭配最先進的環保設備，可大幅降低空氣污染物排放濃度(預估硫氧化物15ppm、氮氧化物15ppm)，達到環境友善的目標。

經濟部目前積極推動汰換高效率燃煤機組，目前已完成林口電廠超超臨界燃煤機組更新，並以完成商轉林口超超臨界機組發電現況比較(硫氧化物5-10ppm、氮氧化物16-23ppm)，甚至可做到接近燃氣複循環機組排放標準，而未來深澳更新計畫亦將比照林口電廠案例，作到兼顧效率及對環境友善的目標。

經濟部強調，現行規劃2025年非核家園及降低燃煤發電占比目標，是透過建置高效率燃煤發電機組，取代次臨界機組發電，並逐漸汰換老舊機組。而在國內空品不良時期，可彈性運用火力發電容量因數，將燃煤機組從容量因數90%，降低至平均容量因數70~75%為規劃原則，進行環保調度運用，協助改善區域空氣品質。

另外，經濟部表示，台電公司推動深澳電廠更新計畫，已詳細評估，深澳廠址並無空間興建儲氣槽，鋪設陸海管也有經過基隆密集人口區與影響海洋生態等風險，且廠址與在地居民安全距離不足，故難以使用天然氣發電。並已充分與在地民眾互動爭取認同及支持，透過積極邀請地方鄉親實地參訪林口發電廠，瞭解先進超超臨界機組及環保技術(累計參訪2,780人次)，依據106年2月民調，整體贊成比例高達84.4%。

而昨日環評審查會時，地方居民代表也現場表示，參觀過台電林口發電廠，以現今的社會科技，發電廠無煙霧排出，地方鄉親是支持興建電廠。深澳規劃時已考量燃氣可行性，因無合適設置供氣設備空間，才改採與日本東京灣磯子燃煤電廠相同最尖端乾淨的超超臨界(USC，Ultra Super Critical)機組，排放已與既有潔淨燃氣電廠標準相去不遠。

台電規劃階段已詳細評估，深澳廠址並無空間興建儲氣槽，鋪設陸海管也有經過基隆密集人口區與影響海底生態等風險，且廠址與在地居民安距不足，故難以採用燃氣。

經濟部最後表示，國家推動能源轉型，目標是建構供應穩定及環境友善之生活環境。而深澳電廠更新計畫是能源轉型過程中，肩負能源供應穩定的重要計畫，發電過程也能夠兼顧環境友善的目標，籲請各界支持該計畫推動。