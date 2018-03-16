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【即時短評】難得冬日藍 請問賴院長什麼是乾淨的煤

2018-03-16 12:58聯合報 記者陳洛薇╱即時報導

「五十年來，台化彰化廠決定了彰化縣民的空氣品質，也影響了彰化人的健康。如果說，咖啡與香水代表巴黎的味道；很無奈地，台化酸臭是多數人對彰化的進城印象……」。民進黨籍彰化縣長魏明谷兩年前以「下一代：彰化與台化的交集」為題投書媒體，對於台化彰化廠以降低自家成本、汙染大眾承擔的燃煤發電為主，提出沈重的呼籲。台化當時仍強調，所用的煤是優於國家標準。

中部天空陰霾罩頂，這個冬季難得出現「冬日藍」，民眾呼吸不到新鮮乾淨空氣，已成為中部縣市首長的痛。行政院去年底曾邀集中南部縣市首長召開空汙專案會議，包括李進勇、魏明谷等民進黨執政縣市長都要求將生煤燃燒執照效期限縮。

行政院長賴清德今天在立法院受訪表示，深澳火力發電廠是用乾淨的煤，換句話說，這樣子的發電，排放出來的汙染量跟天然氣的發電差不多。

追求非核家園、綠色電力，一向是民進黨的目標，然而，環保署副署長詹順貴在環評大會投下的關鍵一票，讓深澳電廠環評修正通過，引發北部六縣市群起反彈，連民進黨執政縣市都反彈。

追求無煤家園，已是全世界的趨勢，如今台灣卻是要重啟燃煤之路。試問，如果有先進技術能讓燃煤沒有汙染，走向純淨，先進國家如英國，不會設定2025年所有燃煤火力發電廠關閉的目標；如果有乾淨的煤，中部火力發電就不必降載，全部更換先進新機組繼續燒煤就好，又便宜又好又乾淨，台灣缺電困境不就迎刃而解？

請賴清德院長告訴我們，找到了什麼乾淨的煤？未來台灣的天空，又會是什麼味道？

民進黨火力發電廠

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