深澳電廠爭議 孫大千：民進黨自陷進退維谷局面

孫大千。記者周志豪／攝影 分享 facebook 環保署副署長詹順貴前天在環評大會投下關鍵一票，讓新北深澳燃煤發電廠擴建計畫闖關成功，引發議論。詹順貴澄清，環保署要守環評法分際，個人喜好不能凌駕法律，只能投給「符合法律要件」的修正通過此一選項。前立委孫大千認為，民進黨把自己陷入了進退維谷的局面中。

孫大千說，如果把蔡英文總統和主要官員的談話，對照到政府一系列的實際作為，不由得讓人提出質疑：第一，原來所謂的「用愛發電」，等於「用肺發電」嗎？「非核家園」的結果是「空汙家園」嗎？

第二，蔡英文總統不是才剛剛強調，「太陽光電的裝置容量快速成長，離岸風電也在積極開發當中。此外，傳統火力機組的效率和清潔技術的提升，或是節能、儲能設施及智慧電網的佈建，政府都按部就班，全力在推動。」，結果，最後送給人民的就是一座深澳燃煤電廠嗎？

第三，環保署副署長詹順貴受訪指出，他個人不支持燃煤電廠新建，燃煤發電並非潔淨能源。那麼，在環評大會時為什麼要投下關鍵的贊成票呢？「卡管」都可以卡那麼久了，「個人喜好不可凌駕法律」從來都不是執政黨的行事風格，不是嗎？

第四、賴清德院長不是才公開強調，「任何一個人誤解推動再生能源會有困難，一定會大吃一驚，沒想到行政院效率這麼好。」不過，深澳燃煤電廠算是哪門子的再生能源啊？難道，這就是行政院的效率嗎？