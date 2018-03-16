深澳電廠環評問題 林右昌：台電要加強取得地方支持

2018-03-16 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



深澳電廠環評問題，林右昌今天回應，要加強取得各地方政府支持。記者游明煌／攝影 分享 facebook 基隆市長林右昌今天上午針對深澳電廠環評的問題，他表示，基隆市的立場就是不能增加基隆的汙染源，台電對於環評的問題，應用數據向民眾說明，取得民眾和各地方政府的支持，有共識，這才是最重要的，這部分要加強。

林右昌說，基隆市雖不在深澳電廠範圍內，但近年來，基隆的空氣品質是西部縣市最好的，這是過去我們在防治汙染的努力，得來不易，因此，深澳電廠不管採取哪一種形式發電，基隆市唯一的要求，就是不能增加基隆的汙染量。