影／深澳電廠環評過關 賴揆挺詹順貴：他有社運良心

2018-03-16 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 游昌樺 ╱即時報導



深澳火力發電廠環評案過關，引起社會譁然與在野黨反彈。3月16日行政院長賴清德在赴立院施政總質詢前表示，

深澳火力發電廠所用的煤，是用乾淨的煤，它的設備是超超臨界的機組，排放出來的汙染量跟天然氣的發電差不多。