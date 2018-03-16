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影／深澳電廠環評過關 賴揆挺詹順貴：他有社運良心

2018-03-16 10:14聯合報 記者游昌樺╱即時報導

深澳火力發電廠環評案過關，引起社會譁然與在野黨反彈。3月16日行政院長賴清德在赴立院施政總質詢前表示，

深澳火力發電廠所用的煤，是用乾淨的煤，它的設備是超超臨界的機組，排放出來的汙染量跟天然氣的發電差不多。

賴清德也強調，環保署副署長詹順貴本身有律師及環保專業，也有社會運動的良心，他也希望社會支持此決定。未來行政院也會支持環保署嚴格監督整個環評的執行，務必讓火力發電廠的建置，不至於影響北部的空汙量。

深澳火力發電廠環評案過關，引起社會譁然與在野黨反彈。行政院長賴清德表示，深澳火力...
深澳火力發電廠環評案過關，引起社會譁然與在野黨反彈。行政院長賴清德表示，深澳火力發電廠所用的煤，是用乾淨的煤，它所排放出來的汙染量跟天然氣的發電差不多。未來行政院也會支持環保署嚴格監督整個環評的執行，務必讓火力發電廠的建置，不至於影響北部的空汙量。記者 王彥鈞／攝影
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火力發電廠環評賴清德

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