深澳電廠過關 羅智強批鄭文燦和林右昌講廢話

2018-03-16 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



羅智強。圖／報系資料照 分享 facebook 環保署副署長詹順貴14日於環評大會中投下關鍵一票， 讓深澳電廠環評修正通過，前總統府秘書長羅智強諷，恭喜台北，讚嘆蔡英文總統，台中有海水煉金的林佳龍拚空汙，台北豈能落於人後？感謝環保律師詹順貴換了屁股就換腦袋，「關鍵一票」讓深澳電廠通過環差，準備火力全開，從此台北、新北、基隆、桃園，都準備「用肺抗汙」了。

他說，新北市長朱立倫對此事已公開為北部6縣市900多萬市民大抱不平，批評中央沒有理由讓他們飽受空汙影響。他平時多有批評的宜蘭縣長陳金德，這次也很有guts對中央開嗆「不接受這份環差報告」。

他批，剪綵王的桃園市長鄭文燦，還有牽拖前朝第一名的基隆市長林右昌，要不要學學陳金德怒嗆中央、朱立倫為民申怒的膽氣？詹順貴是換了屁股換腦袋固然可恥，鄭文燦與林右昌不能為市民「免於空污的自由」發聲，更可恥！

鄭文燦對此案在媒體受訪時稱，將要求環保署向鄰近縣市進行空汙模擬報告，了解汙染情況；他現階段更關心台電林口電廠空汙問題，因林口電廠在林口，汙染卻在桃園，林口電廠要重新修正空汙模型。林右昌則說，深澳電廠不能增加汙染源和基隆市負擔；電廠採任何形式發電，應以科學和專業考量。羅智強批，總結這2位的回應，2個字就結束了：廢話！