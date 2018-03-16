深澳電廠 宜蘭環保聯盟反對興建

2018-03-16 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



對深澳電廠案，宜蘭縣環保聯盟今天表示，嚴重影響宜蘭環境與產業，反對興建。

宜蘭環盟指出， 針對12年前台電提出「深澳發電廠更新擴建計畫」，近日通過環境影響差異分析報告，但社會經濟條件已變遷，應該就國家新的能源政策先進行政策環評，而舊的環評書與差異分析報告，未將宜蘭等鄰近縣市列入評估範圍，有嚴重瑕疵，且深澳電廠對宜蘭環境與地方產業將產生重大衝擊，該會重申反對深澳發電廠更新擴建計畫。

環盟指出，隨全球氣候變遷加劇，全球都在進行能源轉型，新政府亦宣示建立低碳永續能源體系，而新環差案雖提高燃煤效率、降低原發電量與污染排放，但火力發電造成的外部成本與碳排放，仍為各種發電模式中相對高的，建議經濟部應針重新盤點2025年能源配比，並針對能源政策進行政策環評，重新檢討燃煤電廠與機組在台灣申設的必要性與妥適性。

而宜蘭以環保立縣，也基於此良好環境發展觀光與農業等產業，深澳電廠將造成宜蘭環境重大衝擊，也同時影響地方產業發展，為確保宜蘭縣民眾呼吸權與健康，及地方產業發展，在未確定對宜蘭影響前，反對深澳發電廠更新擴建計畫。另外宜蘭擁有豐富地熱能源，建議政府應該積極推動，而非新設高污染發電機組。

環盟建議中央應該積極修訂環評法，從深澳發電廠環差審查程序，也顯見現行環評法的缺失，過去環評通過後，未能有執行期間限制，即使數十年前通過環評，於國際、社會經濟或自然環境變遷後，仍可以環境差異分析方式進行修正，且由於環差案不是新的開發案環說書，沒有認定不應開發選項，環評委員僅能針對前後案的差異進行實質審差，不但不合理，也不符合變遷後現況。

環盟呼籲政府應儘速提出修法，從環評法母法中，建立環評通過後執行期限，以免未來類似的案件層出不窮。

環盟強調， 未來會持續關注深澳燃煤電廠開發案後續相關問題，共同捍衛空氣品質以及人民的呼吸權，與宜蘭觀光及農業發展。