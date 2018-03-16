駁深澳陰謀論 詹順貴：不會讓自己這麼困窘

2018-03-16 03:22 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



環保署副署長詹順貴3月14日於環評大會中投下關鍵一票，讓新北深澳燃煤發電廠擴建計畫闖關成功，不僅引發北台灣縣市群起反彈，更遭環團質疑昔日的「環境律師」背棄環保理想。詹順貴說，外界只是看到一個表象，是反射性的質疑。至於地方所說，環評闖關早有預謀，他也反駁表示，「如果如外界所說的陰謀論，他會操作得讓自己這麼困窘嗎？」

新北深澳燃煤發電廠闖關環評成功，外界嘩然。詹順貴15日早上澄清，環保署要守環評法分際，個人喜好不能凌駕法律，只能投給「符合法律要件」的修正通過此一選項。

詹順貴解釋，前天的深澳電廠審查案是環境影響差異分析，要對照新舊案的環境影響是否改善，如變更後確實較舊案好，就不符重做環評的條件。在深澳案中，不管是空汙管制技術從超臨界提高到超超臨界，及硫氧化物等排放物都減量，都符合這個要件。

因此，他認為須依照法律要件，投出修正後通過的這一票。他說，至於個人的理念或喜好，在法律前須退位，要在法律框架下實踐自己的理念，而非明知不符法律，還強行投下不符合法律規定的一票。

不過，詹順貴昨天的這番說法更引發外界質疑，若「變更部分重辦環評」不符合法律要件，當時專案小組所做出的建議豈不違法？且既然違法，詹在前天會議現場怎未提出，還讓環委就「修正後通過」及「變更部分重辦環評」兩選項投票，豈不陷環評委員不義？時代力量立委黃國昌昨更質疑，現場做出「變更部分重辦環評」的環委是否統統違法行使職權，環保署要不要統統解聘？

詹順貴說，這兩個選項都是專案小組並陳到大會中，即使他認為當中有不符合法律要件的部分，還是要尊重專案小組的審查獨立性，既然已有了選項，就都要討論。且每個環委都有獨立意見，這是他自己的法律見解，本於對法律的認知，但不適合在現場指責這個選項違法。

除了地方傳出環評強行通過早有預謀之外，國民黨立委王育敏、蔣萬安等15日在立法院質詢環保署長李應元時都質疑，詹順貴所投的那一票是不是高層政治授意？李應元說，這是基於環委專業考量，但又被立委回嗆說，現場許多環委都是持反對意見。

這次的環評結果也讓環委灰心，不少人大嘆不如歸去。不具名的環評委員透露，前天詹順貴投下那一票，很多人都傻住，因為前天台電的報告非常糟糕，理應是將環差退回補件再審、不然就是退回主管機關，沒想到最後卻通過，他前晚為此失眠，幾位環委討論想離職。

針對種種質疑，詹順貴說，外界只是看到一個表象，就因此有反射式的質疑。至於外界所提高層授意的陰謀論，他反駁說：「如果照這種陰謀論，會操作成讓自己這麼困窘的立場嗎？怎麼可能會給自己弄一個這麼難看的局面？」他說，還沒投票之前他也不知道會有什麼結果。