深澳電廠環評通過 北部6縣市全反彈

2018-03-16 00:00 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



新北極力反對 將循行政和法律途徑救濟

深澳電廠環評前晚修正通過，極力反對燃煤發電的新北市政府昨天表示，將從行政和法律途徑救濟，並堅持不再核發新設燃煤許可；宜蘭縣、桃園市、新竹縣也因新北市提出的汙染模擬比台電報告更嚴重，呼籲重新評估，釐清電廠汙染範圍與程度。

宜蘭代理縣長：不接受這份環差報告

由於深澳電廠是採燃煤發電，對附近的空氣品質將造成影響，使得北部各縣市不分藍綠，都顯得憂心忡忡。像人在日本的宜蘭縣代理縣長陳金德，他昨天也透過臉書表示，「不接受這份環差報告。」台電所提環差分析報告書，未涵蓋宜蘭空氣品質影響模擬分析，且與新北市所作評估結果差距甚大，應重新評估對宜蘭的影響。

立委要求署長下台 深澳燃煤電廠環評通過，關鍵是環保署副署長詹順貴投的一票。國民黨立委昨天要求環保署長李應元（右）、詹順貴下台。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

桃園鄭文燦：請環署進行空汙模擬報告

桃園市長鄭文燦說，將要求環保署向鄰近縣市進行空汙模擬報告，了解汙染情況；他現階段更關心台電林口電廠空汙問題，因林口電廠在林口，汙染卻在桃園，林口電廠要重新修正空汙模型。

竹縣環保局長：盼中央釐清真實情況

新竹縣環保局長黃士漢說，新竹縣去年獲得空汙管理特優，但根據新北市評估結果，深澳電廠會增加新竹縣許多汙染量，希望中央協助釐清真實情況。

北市：應要求台電重新評估替代方案

台北市府發言人劉奕霆說，專業問題、專業解決，北市不反對興建電廠，但興建深澳燃煤電廠將使北部空氣品質蒙上陰影，抵銷近年來從中央至地方同心協力改善空汙的努力，環保署應要求台電審慎重新評估替代方案。

基市長：不能增加汙染源和基市負擔

基隆市長林右昌重申，深澳電廠不能增加汙染源和基隆市負擔；電廠採任何形式發電，應以科學和專業考量。

新北市更是首當其衝，環保局長劉和然說，法律層面上，因電廠要蓋在新北境內，市府列席環評會議，但市府並非主要利害關係人，不過，對於未來可在法律上扮演的角色，或協助當地居民尋求行政救濟，市府會進一步研議；因為過去很多工程通過環評後，經法律宣判環評結果無效，市府對此有信心。

劉和然說，新北市反對燃煤發電作為深澳電廠唯一選項，十年前的環評沒有考慮PM2.5等汙染，現在電廠又要蓋運煤碼頭，都應重新辦理環評；但既然前晚審查通過，新北會持續讓民眾知道興建深澳電廠的影響，前天審查前還有八成二的大台北居民不知情，希望透過北台灣民眾覺醒，讓台電或環保署有另外的思考。