新聞眼／空汙往北燒 燒向年底選情

2018-03-16 00:32 聯合報 本報記者鄭媁



反核團體昨天在總統府前凱道上「鳴戰鼓」，抗議重啓核二廠2號機。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

空汙問題嚴重，早已成為年底縣市長選舉的主軸之一，原本戰場只在中台灣，但隨著深澳火力發電廠通過環評後，此話題有往北延燒的趨勢；對政治及年底選情的影響，勢將引發矚目。

環保議題過去向來是民進黨政府的強項，靠著非核家園的主張，吸引不少環保人士的共鳴，也深受許多選民的青睞。

只是能源問題畢竟很現實，在綠能無法一步到位的情況下，去年多次限電危機，成為民進黨芒刺在背的痛處。台電為此不得不讓核二廠二號機重新運轉，深澳火力發電廠也在環評過關。此舉縱然讓電力供應緩和許多，卻不符合民進黨政府的一貫價值，也讓藍營有見縫插針機會。

在台中，火力發電廠造成全市的汙染，早就成為各界對準矛頭，遑論台中鋼鐵廠、工業園區等工廠；往南還有六輕、麥寮電廠等，未來加上北部一座深澳電廠，恐不是民進黨政府提出的「空汙防制行動方案」就能解決。

如今，新北市政府已經放話「絕不核發生煤使用許可」，北部許多縣市也有意見，加上立法院國民黨都全面備戰。還有，中南部空汙日益嚴峻，國民黨台中、彰化、南投、高雄立委每日緊盯不放，令民進黨政府壓力不小，更有人憂心衝擊到年底選情。

民進黨政府雖一再強調，就算全部不使用火力發電，空汙也才減少近百分之三；事實上，有三分之一空汙是來自移動汙染源。但民眾飽受霾害是真，加上朝野攻防的政治操作，例如將空汙問題簡化，或將汙染源推給境外，可以預期選舉愈近時，將引發更多討論與爭辯。

現在國民黨規畫年底九合一選舉發動反空汙、能源政策公投綁大選，民進黨早已無法迴避這個問題，而原本北台灣還可以躲過此話題，但隨著深澳發電廠過關，雙方變成要正面交戰。