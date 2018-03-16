反對燃煤電廠！ 環團怒喊發動大遊行

深澳燃煤電廠環差審查闖關成功。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

深澳燃煤電廠環差審查前晚闖關成功，引起環團不滿，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，如果民進黨政府不補救、趕快翻案，接下來，會發動反燃煤電廠大遊行，而且等新北市藍綠議員及市長參選人提名都底定時，將要求這些人對電廠興建與否公開表態。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰說，深澳燃煤電廠在二○○六年進行過環評，事後沒有興建。這次用環差分析與當年環評做比較，只是那根本是「不存在的電廠」，且十年來各項環境條件已產生變化，只做環差審查實在很荒謬，應重做環評。

綠色和平專案主任蔡佩芸說，深澳燃煤電廠運轉後，將由生態和人民承擔後果，各政黨都應關注這座電廠設置的必要性，以及審查過程中出了什麼問題。

洪申翰說，昨天共有六位官方代表出席投票，顯然一定有高層授意動員投票，但執政黨與團隊都忽略此案的負面影響；「非核」跟「減煤」其實可同時做到，不應在這案子走回頭路，有關單位須懸崖勒馬。

葉光芃說，通過深澳燃煤電廠環評是台灣之恥，對北部居民健康、減碳及國家形象都是重傷，環保署副署長投贊成票非常不應該，衛福部代表也出席開會投票更是失職。蔡政府應主動翻案、重做環評，要求台電將燃煤排放空汙的毒物風險評估納入環評。

綠能轉換及電力系統專家、聖約翰科大教授陳柏宏表示，「核能要拿掉，只有火力發電能扛，又不要漲電價，深澳電廠才用燃煤而非天然氣。」

【記者高詩琴／台北報導】台電董事長楊偉甫表示，規畫階段已詳細評估，深澳電廠並沒有合適的空間興建儲氣槽等供氣設備，因此很難發展燃氣發電。

未來台電會持續與新北市政府溝通，「深澳擴建計畫一邊走，一邊溝通」。