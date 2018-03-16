親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
核二廠重啟報告
政院因應陸惠台
藍綠各黨拚選戰
北農休市生風波
政治
軍事
綜合

新北砲打中央：燃煤是唯一選擇？

2018-03-16 00:15聯合報 記者祁容玉／新北報導

新北市環保局長劉和然昨表示，前天四個多小時的環評專業論述，最後卻是政治性決定，「...
新北市環保局長劉和然昨表示，前天四個多小時的環評專業論述，最後卻是政治性決定，「覺得自己被耍了」。 記者魏翊庭／攝影
分享

深澳燃煤電廠環評前晚修正通過，政府的能源政策，再度成為各界焦點，新北市長朱立倫昨天表示，未反對設立電廠，但反對「燃煤」作為唯一選項。他要問中央政府和台電，燃煤是否為中央能源的唯一選擇？

台灣缺電危機陸續浮現，儘管多數人有非核家園的共識，但核電廠逐步除役後，能源結構的調整與轉型，面臨重大考驗，因此，包括台電重啟核二廠二號機組，以及提出深澳燃煤電廠新建計畫，都受到許多質疑與挑戰。

朱立倫表示，新北沒有反對設立電廠，但反對「燃煤」作為唯一選項，先前新北市經同意林口增設三組火力發電，如今十一年前「已除役」的深澳發電廠，沒有經過環評，卻通過新增兩組燃煤發機組電，台電沒有理由不對外說明清楚，莫非未來全都要改成火力發電？

為了解決電力問題，是否設電廠，在哪設電廠，以及設立何種電廠，採用燃媒或燃氣，在發電效率、對環境影響的諸多考量下，各界看法和意見都不同，朱立倫的說法，正代表當前的困境。

如同近來中南部的空氣品質受到影響時，位於中部和南部的火力電廠及燃煤電廠就被拿出來檢討。朱立倫說，中央沒有理由讓北北基、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣北部六縣市、九百多萬市民們飽受空汙影響。

朱立倫也問中央與台電，十一年前深澳電廠以「環評」審議，如今以「環差」為由通過，勢必造成莫大困擾，未來是否中央都將採取類似標準？他要求這些問題都應說清楚，為何不能考慮重新檢討全案緣由？

朱立倫台電環評深澳電廠

相關新聞

深澳電廠環評通過 北部6縣市全反彈

2018-03-16 00:00

深澳電廠關鍵一票 詹順貴：個人喜好不能凌駕法律

2018-03-16 00:11

反空汙卻擴建燃煤電廠？ 藍委批李應元、陳時中下台

2018-03-15 00:31

深澳電廠環評過關 新北將提行政救濟

2018-03-16 01:48

新聞眼／空汙往北燒 燒向年底選情

2018-03-16 00:32

鎖定環評 藍委下周排專案報告

2018-03-16 00:28

反對燃煤電廠！ 環團怒喊發動大遊行

2018-03-16 00:20

深澳電廠重啟 居民贊成反對兩樣情

2018-03-16 00:16

深澳電廠曾是台灣最大電廠 因核四擱置又重啟

2018-03-16 00:10

深澳電廠重啟 新北藍綠選將：不能犧牲環境健康

2018-03-16 00:06

深澳環評衝擊大 環評委員恐爆辭職潮

2018-03-15 20:56

詹順貴「個人理念須退位」包正豪：可以辭職明志

2018-03-15 20:40

深澳電廠闖關 桃園藍營：桃園人拒用肺發電

2018-03-15 17:56

深澳爭議 黃國昌：不公不義的決定

2018-03-15 17:15

宜蘭人不受這種氣！深澳電廠過關陳金德嗆聲了

2018-03-15 16:27

深澳闖關有感 劉建國：環團離我們越來越遠

2018-03-15 16:02

深澳電廠環評 詹順貴：個人不支持

2018-03-15 16:02

深澳電廠燃煤汙染 侯友宜：請賴清德聽東北角人民聲音

2018-03-15 15:55

投票大隊助深澳闖關？藍委建議：重投

2018-03-15 15:36

影╱吳焜裕：深澳電廠使用超超臨界淨煤技術 可改善空汙

2018-03-15 15:12

深澳電廠過環評 黃士修稱揭：詹順貴背叛環團的秘密

2018-03-15 14:45

深澳電廠重啟／居民兩樣情 北部縣市嚴陣以待

2018-03-15 14:25

深澳電廠過關 藍委轟李應元、詹順貴下台

2018-03-15 14:16

影／深澳電廠環評過關 新北市環保局長怒：被耍了

2018-03-15 13:58

獨╱朱立倫：沒理由讓9百多萬人口受空汙影響

2018-03-15 12:18

深澳電廠環評通過 環團：高層授意

2018-03-15 11:54

深澳電廠環評過關 新北市環保局長：被耍了

2018-03-15 11:54

深澳電廠空汙桃園恐受害 藍議員：堅決反對

2018-03-15 11:47

深澳燃煤電廠環評過關 吳秉叡：尊重專業

2018-03-15 11:45

台中砍生煤 深澳電廠過環評 侯友宜：中央標準為何？

2018-03-15 11:36

他投下關鍵一票！詹順貴：個人喜好不能凌駕法律

2018-03-15 11:19

深澳電廠汙染宜桃最深 鄭文燦：要環保署做報告防範

2018-03-15 11:11

【重磅快評】電廠闖環評 詹律師同意詹大人這一票嗎？

2018-03-15 10:57

深澳電廠過關 立委怒：詹順貴負起政治責任下台

2018-03-15 10:11

深澳電廠過關 周錫瑋：蔡英文道歉 賴清德下台

2018-03-15 10:03

深澳燃煤電廠闖關成功 環團：點燃憤怒

2018-03-15 00:46

環保署配合演戲「強行通過」 現場環團代表被氣哭！

2018-03-15 00:18

深澳電廠若商轉…「宜桃空汙 恐比新北嚴重」

2018-03-15 00:13

環保署副署長投下關鍵一票 深澳燃煤電廠環評過關

2018-03-14 23:43
看更多

熱門文章

中正預校麻辣女鮮師超美 軍官直呼好想回去讀預校

2018-03-15 08:08

送陳為廷去北京面嗆習大大 網友集資幫他買機票

2018-03-15 09:17

農委會稱吳音寧去留尊重北市 柯P：人是他們塞來的

2018-03-15 11:44

年輕人想去中國發展 孫大千：政府限制只是垂死掙扎

2018-03-15 08:15

國民黨台北市長初選登記 孫大千拔頭籌

2018-03-15 11:01

核二重啟？柯建銘：時空環境不一樣

2018-03-15 09:04

馬英九穿的KMT帽T換季了！蔣萬安、許淑華秀給你看

2018-03-15 11:30

國防部資規司長陳正棋遭撤換 綠委：傷害執政黨

2018-03-15 13:20

深澳電廠過環評 黃士修稱揭：詹順貴背叛環團的秘密

2018-03-15 14:45

宜蘭人不受這種氣！深澳電廠過關陳金德嗆聲了

2018-03-15 16:27

他投下關鍵一票！詹順貴：個人喜好不能凌駕法律

2018-03-15 11:19

海軍現存唯一戰功艦 恐怕還是保不住？

2018-03-15 23:08

美女士官「陪我」募兵法 嚴德發公開表支持

2018-03-15 09:45

沒看錯 王炳忠憐憫陳為廷：失落的一代小綠衛兵

2018-03-15 13:39

公投爆炸年！選票恐厚如手冊 年底投到手軟

2018-03-15 08:00

退休中少將領安置顧問差額年耗6億公帑 國防部允諾砍

2018-03-15 13:30

高市國民黨團問可否代訂宜蘭1800元飯店？陳菊：謝謝

2018-03-15 11:56

反制共軍 嚴德發：機動飛彈車全台繞著跑

2018-03-15 11:40

吳音寧去留 陳吉仲：用白話文說 只有董事長有提案權

2018-03-15 16:39

深澳電廠環評 詹順貴：個人不支持

2018-03-15 16:02

影／嚴德發證實 對美軍購提採購F-35

2018-03-15 15:18

鄭南榕女兒回應侯友宜：迴避面對過去 才是二度傷害

2018-03-15 19:55

深澳環評衝擊大 環評委員恐爆辭職潮

2018-03-15 20:56

空軍20公釐機砲彈短少？空軍：美國買來就少一枚

2018-03-15 10:13

苗栗縣下屆縣長選情添「柴火」 3徐又加1黃參選

2018-03-15 20:04

獨家／反制陸惠台31項政策？工程會發文嚴審採購案

2018-03-15 12:03

國防部承認迷彩服品質不佳 已進行精進改良作業

2018-03-15 12:24

林姿妙不會看公文？國民黨：洪耀福為吳音寧轉移焦點

2018-03-15 13:00

我對美軍購提出採購F-35戰機 國防部長嚴德發證實

2018-03-15 09:53

惠台變「對台」 羅智強諷「老虎改成貓、英明佩服」

2018-03-15 15:19

深澳闖關有感 劉建國：環團離我們越來越遠

2018-03-15 16:02

詹順貴「個人理念須退位」包正豪：可以辭職明志

2018-03-15 20:40

【重磅快評】電廠闖環評 詹律師同意詹大人這一票嗎？

2018-03-15 10:57

影／深澳電廠環評過關 新北市環保局長怒：被耍了

2018-03-15 13:58

陽明大學事件 監院糾正教育部函釋開大門

2018-03-15 15:51

續掌兩岸 張小月3月底接海基會董事長

2018-03-15 16:03

國民黨台北市長選舉今登記 鄭麗文：不選了

2018-03-15 08:04

深澳爭議 黃國昌：不公不義的決定

2018-03-15 17:15

深澳電廠模擬竹縣空汙 電廠與學者模擬竟差20倍

2018-03-15 14:40

批侯友宜抓鄭南榕說法 段宜康：好比法官性騷擾案

2018-03-15 21:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top