新北砲打中央：燃煤是唯一選擇？

2018-03-16 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ／新北報導



新北市環保局長劉和然昨表示，前天四個多小時的環評專業論述，最後卻是政治性決定，「覺得自己被耍了」。 記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

深澳燃煤電廠環評前晚修正通過，政府的能源政策，再度成為各界焦點，新北市長朱立倫昨天表示，未反對設立電廠，但反對「燃煤」作為唯一選項。他要問中央政府和台電，燃煤是否為中央能源的唯一選擇？

台灣缺電危機陸續浮現，儘管多數人有非核家園的共識，但核電廠逐步除役後，能源結構的調整與轉型，面臨重大考驗，因此，包括台電重啟核二廠二號機組，以及提出深澳燃煤電廠新建計畫，都受到許多質疑與挑戰。

朱立倫表示，新北沒有反對設立電廠，但反對「燃煤」作為唯一選項，先前新北市經同意林口增設三組火力發電，如今十一年前「已除役」的深澳發電廠，沒有經過環評，卻通過新增兩組燃煤發機組電，台電沒有理由不對外說明清楚，莫非未來全都要改成火力發電？

為了解決電力問題，是否設電廠，在哪設電廠，以及設立何種電廠，採用燃媒或燃氣，在發電效率、對環境影響的諸多考量下，各界看法和意見都不同，朱立倫的說法，正代表當前的困境。

如同近來中南部的空氣品質受到影響時，位於中部和南部的火力電廠及燃煤電廠就被拿出來檢討。朱立倫說，中央沒有理由讓北北基、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣北部六縣市、九百多萬市民們飽受空汙影響。

朱立倫也問中央與台電，十一年前深澳電廠以「環評」審議，如今以「環差」為由通過，勢必造成莫大困擾，未來是否中央都將採取類似標準？他要求這些問題都應說清楚，為何不能考慮重新檢討全案緣由？