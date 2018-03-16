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深澳電廠關鍵一票 詹順貴：個人喜好不能凌駕法律

2018-03-16 00:11聯合報 記者董俞佳彭宣雅／台北報導

去年三月大潭電廠環差案過關，環保署副署長詹順貴（右）及署長李應元（左）當時到立法...
去年三月大潭電廠環差案過關，環保署副署長詹順貴（右）及署長李應元（左）當時到立法院備詢。 圖／聯合報系資料照片
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環保署副署長詹順貴前天在環評大會投下關鍵一票，讓新北深澳燃煤發電廠擴建計畫闖關成功，不僅引發北台灣縣市群起反彈，更遭環團質疑昔日的「環境律師」背棄環保理想。詹順貴昨澄清，環保署要守環評法分際，個人喜好不能凌駕法律，只能投給「符合法律要件」的修正通過此一選項。但不少環評委員無法接受這些說詞，感嘆政治凌駕專業，紛紛萌生辭意。

詹順貴解釋，前天的深澳電廠審查案是環境影響差異分析，要對照新舊案的環境影響是否改善，如變更後確實較舊案好，就不符重做環評的條件。在深澳案中，不管是空汙管制技術從超臨界提高到超超臨界，及硫氧化物等排放物都減量，都符合這個要件。

因此，詹順貴認為，須依照法律要件，投出修正後通過的這一票。他說，個人的理念或喜好，在法律前須退位，要在法律框架下實踐自己的理念，而非明知不符法律，還強行投下不符合法律規定的一票。

不過，詹順貴這番說法引發外界質疑，若「變更部分重辦環評」不符合法律要件，當時專案小組所做出的建議豈不違法？且既然違法，前天會議現場怎未提出，還讓環委就「修正後通過」及「變更部分重辦環評」兩選項投票，豈不陷環委不義？時代力量立委黃國昌更質疑，現場做出「變更部分重辦環評」的環委是否統統違法行使職權，環保署是否全部解聘？

詹順貴說，這兩選項都是專案小組並陳到大會，即使他認為當中有不符合法律要件的部分，仍要尊重專案小組的審查獨立性。

不具名的環評委員透露，前天，詹順貴投下那一票，很多人都傻住，因為前天台電的報告非常糟糕，理應是將環差退回補件再審、不然就是退回主管機關，幾位環委私下討論都透露心生辭意。

這位環評委員更說，環評會中有七個官方代表可以有決定權，卻要其他專家委員來幫政策背書，標準政治凌駕專業。

國民黨立委王育敏、蔣萬安等昨在立法院質詢環保署長李應元時都質疑，是不是高層政治授意？李應元說，這是基於環委專業考量，此案當然非常爭議，大家各有主張，但環評委員會是公務最透明的單位，且詹順貴是依照程序角度來處理這件事，大家可以公評。

環評詹順貴李應元深澳電廠

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