深澳電廠曾是台灣最大電廠 因核四擱置又重啟

2018-03-16 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ／新北報導



深澳電廠擴建計畫2006年通過環評，但因核四興建而擱置，去年重啟引發爭議，圖為深澳電廠舊址除役拆除前狀況。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

深澳火力發電廠1960年第一部機組併聯發電，巔峰時期有3組機組，是台灣首座大型發電廠，2005年台電研擬擴建深澳電廠並提環評計畫，雖然通過，但當時因核四興建中，考量若核四商轉就無深澳電廠擴建需求而擱置，此次重啟遭逢台灣面臨空汙危機，引發巨大爭議。

深澳火力發電廠1957年興建，3部機組分別在1960年、1961年、1966年商轉，總裝置容量40萬瓩。曾是台灣最大發電廠，至2005年因機組老舊，台電擬擴建深澳電廠，再增2部機組，總裝置容量達160萬瓩，環評在2006年有條件通過。

但當時核四正在興建，台電考量核四未來商轉就有足夠供電，深澳電廠擴建計畫因此擱置，原本的舊機組也在2007年除役，但蔡政府上台後喊出「2025非核家園」目標，台電必須尋找替代發電來源，2017年台電提送深澳電廠環差分析報告，宣告重啟深澳電廠，預計2025年投入商轉。 深澳電廠擴建計畫2006年通過環評，但因核四興建而擱置，去年重啟引發爭議，圖為深澳電廠擴建預定地。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新北市環保局簡任技正孫忠偉說，台電送出的深澳電廠環差報告，與11年前通過的環評，最大差異在下修2部發電機組的總裝置容量，從原本160萬瓩降至120萬瓩，同時卸煤碼頭從原本的番仔澳灣，移至深澳灣。

孫忠偉表示，雖新設的機組比照林口電廠採超超臨界機組，提升汙染防制設備，但時空環境已和11年前不同，當時沒溫室氣體管理法、減碳目標、PM2.5問題，且光是卸煤碼頭興建地點更改，就足以重作環評，但卻以環差通過，「難以服人」。