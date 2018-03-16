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深澳電廠重啟 居民贊成反對兩樣情

2018-03-16 00:16聯合報 記者游明煌／基隆市報導

深澳漁港在地漁民表示，贊成電廠重啟，年輕人才有工作。 記者游明煌／攝影
深澳漁港在地漁民表示，贊成電廠重啟，年輕人才有工作。 記者游明煌／攝影
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深澳電廠重啟，恐怕空汙會影響附近的象鼻岩，環保人士擔心電廠衝擊觀光。 記者游明煌...
深澳電廠重啟，恐怕空汙會影響附近的象鼻岩，環保人士擔心電廠衝擊觀光。 記者游明煌／攝影
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深澳電廠環評過關，周邊居民兩樣情，有人認為有望振興就業，但環保人士擔心汙染會衝擊觀光產業。

海濱里長鄧麗華表示，居民有參觀過林口發電廠，對現在的燃煤防汙技術很放心，只要嚴格控制好不要造成汙染，多數人樂見其成；但她主張，要雇用當地人，帶動地方發展，沒有必要一味反對，希望環保人士重視真正的在地聲音。

海濱社區發展協會長壽會會長楊慶輝說，廢廠後的街道就沒落了，晚上一片死寂，白天只剩老人，環評通過後，深澳終於又有機會振興了。在深澳漁港捕魚四十多年吳姓漁民說，他贊成擴廠重啟，年輕人才有就業的機會，地方才會繁榮，否則就一直荒廢下去了。

海濱社區發展協會長壽會會長楊慶輝說，環評通過太高興了。記者游明煌／攝影
海濱社區發展協會長壽會會長楊慶輝說，環評通過太高興了。記者游明煌／攝影
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深澳里長曾素貞說，地方是有條件認同重啟電廠，但台電要給居民信心，能帶動地方發展，如結合綠美化、富麗漁村一日遊等，對地方才有幫助。

瑞芳區漁會總幹事黃志明說，如果防汙設施做得好，且台電之前協調時對漁民的承諾也都做到，如發生損害時如何賠償處理等，漁民是有條件贊成；大家對燃煤比較放心，對天然氣反而會恐慌，擔心爆炸。

海濱里長鄧麗華表示，沒有必要一味反對燃煤發電，只要嚴格監督防汙，地方樂見其成，期...
海濱里長鄧麗華表示，沒有必要一味反對燃煤發電，只要嚴格監督防汙，地方樂見其成，期能帶動地方發展。記者游明煌／攝影
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不過，地方反彈聲浪不小。九份福住里長蘇進益、基山里長石智能、永慶里長王添來、頌德里長林高白梅、崇文里長江李美女等5名里長，及九份商圈理事長許立育昨發表聯合聲明，「不要灰濛濛的天空，要乾淨的能源」，拒絕深澳燃煤電廠擴建設置。

文史工作者林文清說，除了汙染疑慮，建卸煤碼頭可能會影響到象鼻岩、蕈狀岩，也對深澳海域好不容易長成的美麗珊瑚生態，造成嚴重威脅。

漁民台電九份深澳電廠觀光

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