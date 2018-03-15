深澳環評衝擊大 環評委員恐爆辭職潮

2018-03-15 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



深澳燃煤電廠環境影響差異分析報告案，昨晚在環保署副署長詹順貴投下修正通過一票，全案通過環評。現在卻有不少環評委員私下感嘆「政治凌駕專業」，萌生離職打算，恐爆環委辭職潮。

台灣核能電廠將陸續除役，缺電危機陸續浮現，前天環保署召開環評大會，討論台電提出深澳燃煤發電廠新建計畫，會議近4個小時，並在環評委員不記名投票下，8比8平手，最後由環保署副署長詹順貴做成「修正通過」結論，成為關鍵一票。

有不願具名的環評委員向本報透露，昨天詹順貴投下那一票，結論出來之後，很多人都傻住，因為昨天台電的報告非常糟糕，所以理應是將環差退回補件再審、不然就是退回主管機關，沒想到最後卻通過。

環委指出，昨天整件事情真的太出人意料，在場共有7位官方代表，沒想到竟然出現8比8的比數，最後還通過環評，很多人大失所望，都想要離職。環委指出，環評會中有7個官方代表可以有決定權，卻要其他專家委員來幫政策背書，整場卻又是政治凌駕專業。

環委也批評，政府禁止台塑六輕不能燃煤，但是現在政府卻要重啟燃煤，這個政策前後矛盾，也違背民進黨減煤政策，更直指，環評沒有尊重專業意見，這樣的投票沒有意義。

詹順貴則表示，進入內部討論之前跟之後，他都說案子結論有4種可能選項，除了專案小組提的通過跟重做環評之外，還有補件後再審，以及退回目的事業主管機關，他請環評委員是否討論後歸納出兩個最有可能的選項來投，但是沒有人附議呼應他，因他是主席要公證處理，可能當時也太晚了，大家就依照專案小組的兩個選項進行投票，並且完成投票結果。