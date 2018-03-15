深澳環評衝擊大 環評委員恐爆辭職潮
深澳燃煤電廠環境影響差異分析報告案，昨晚在環保署副署長詹順貴投下修正通過一票，全案通過環評。現在卻有不少環評委員私下感嘆「政治凌駕專業」，萌生離職打算，恐爆環委辭職潮。
台灣核能電廠將陸續除役，缺電危機陸續浮現，前天環保署召開環評大會，討論台電提出深澳燃煤發電廠新建計畫，會議近4個小時，並在環評委員不記名投票下，8比8平手，最後由環保署副署長詹順貴做成「修正通過」結論，成為關鍵一票。
有不願具名的環評委員向本報透露，昨天詹順貴投下那一票，結論出來之後，很多人都傻住，因為昨天台電的報告非常糟糕，所以理應是將環差退回補件再審、不然就是退回主管機關，沒想到最後卻通過。
環委指出，昨天整件事情真的太出人意料，在場共有7位官方代表，沒想到竟然出現8比8的比數，最後還通過環評，很多人大失所望，都想要離職。環委指出，環評會中有7個官方代表可以有決定權，卻要其他專家委員來幫政策背書，整場卻又是政治凌駕專業。
環委也批評，政府禁止台塑六輕不能燃煤，但是現在政府卻要重啟燃煤，這個政策前後矛盾，也違背民進黨減煤政策，更直指，環評沒有尊重專業意見，這樣的投票沒有意義。
詹順貴則表示，進入內部討論之前跟之後，他都說案子結論有4種可能選項，除了專案小組提的通過跟重做環評之外，還有補件後再審，以及退回目的事業主管機關，他請環評委員是否討論後歸納出兩個最有可能的選項來投，但是沒有人附議呼應他，因他是主席要公證處理，可能當時也太晚了，大家就依照專案小組的兩個選項進行投票，並且完成投票結果。
至於今天時代力量立委黃國昌在立法院質詢環保署長李應元時質疑環保署所提依照環評法施行細則相關法規無法退回環評不合理，且還可能導致當下做出這個選項的環委違法行使職權，環委回應表示，當下都是依照職權所做的選項，沒有違法之虞。
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