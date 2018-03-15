詹順貴「個人理念須退位」包正豪：可以辭職明志

2018-03-15 20:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



深澳電廠環評在環保署副署長、主席詹順貴關鍵一票之下通過，對此，詹順貴表示他個人不支持燃煤電廠新建，但在法律的框架下，個人的理念必須退位。 聯合報系資料照／記者彭宣雅攝影 分享 facebook

環保署環評大會昨天召開深澳燃煤電廠進行環境影響差異分析，最終投票8比8票，最後由環評主席、環保署副署長詹順貴投下關鍵性的1票，做成「修正通過」結論。詹順貴表示，在法律的框架下，環差會議只能比較開發案前後的狀況，在法律的框架下，個人的理念必須退位。

對此，淡江大學全球政治經濟學系主任包正豪在臉書表示，個人喜好不能凌駕法律，但是詹順貴可以辭職明志，「證明你是真心支持你自己曾經說要堅守的環保價值。」