深澳電廠闖關 桃園藍營：桃園人拒用肺發電

2018-03-15 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



深澳燃煤電廠環評昨天修正通過，由於經學者調查，深澳電廠空汙涵蓋桃園，且比電廠所在地新北還要嚴重，桃園市議會國民黨黨團今天下午發聲明重申「堅決反對」，批評蔡政府的無核家園反變成燃煤發電家園，不僅諷刺更是草菅人命，桃園人拒用肺發電！

黨團書記長林正峰指出，政府不能只顧著所謂非核家園的神主牌，犧牲百姓的健康，黨團堅決反對深澳燃煤電廠，根據專家學者研究，深澳電廠空污影響範圍的確涵蓋桃園，要求桃園市政府也應強烈表達反對立場。

林正峰說，桃園沿海地區曾於20年前發生過不明公害，矛頭都指向台電公司林口發電廠，最後，中央還賠償了桃園8億8千萬元，並把林口電廠由燃煤電廠改為天燃氣電廠。可見燃煤廠的確會造成空氣污染，如今有了前車之鑑，還要回到燃煤發電的回頭路，鄉親無法接受，黨團更是堅決反對。

「桃園人拒絕用肺發電」，市議員魯明哲更抨擊，這幾年來桃園大潭電廠不斷擴增機組，現在深澳燃煤電廠又將增加大量空污，桃園市民已從原來的載口罩等級，倍增跳轉為「紅色警戒」升級為戴防毒面具了，桃園人健康拉警報。