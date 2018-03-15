深澳爭議 黃國昌：不公不義的決定

2018-03-15 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



深澳爭議，時代力量立委黃國昌表示，是不公不義的決定。圖/本報資料照片 分享 facebook

深澳燃煤電廠環評昨晚以9比8票通過，今天立法院衛環委員會審議行政院所提空汙法修正草案，深澳燃煤電廠也成關注焦點。時代力量立委黃國昌今質詢環保署長李應元時表示，他相信環保署副署長詹順貴受到極大壓力才會投下支持修正通過的一票，時代力量將窮盡合法手段，來對抗這個不公不義的決定。

黃國昌今天質詢時秀出瑞芳過去燃煤電廠的照片，他並說，這次非常罕見雙北市政府共同強烈反對電廠開發，瑞芳深澳的居民過去50年來犧牲不夠嗎？他說，這是他的選區，希望李應元可以考慮深澳電廠過去在當地已經造成汙染50幾年。他說，以前瑞芳是曬衣服不能放隔夜，因為隔日衣服就變髒，汙染非常嚴重，也導致地方發展受限，更嚴重的是，根據中興大學環工系教授莊秉傑研究，瑞芳居民呼吸道死亡率是全國最高。他質疑，現在台電卻便宜行事還要在原本的地方蓋電廠。

黃國昌質疑，為什麼昨天要讓該案通過，而不讓他退回重審，李應元說，那是根據環評法施行細則第38條所做的決定，不過黃國昌反駁說，如果是這樣，那麼昨天投下退回重審的8位環評委員全部都是行使職權違法，全部都應該要解任，他還說，依照施行細則第38條，到底憑什麼不能重做環評，李應元回說，環評委員的作業是非常獨立的，即使同一個法條，同一個法官，判決也不一定相同，黃國昌反駁說，「那你的意思是這有解釋空間？」，李應元回說，當然。

黃國昌表示，詹順貴是他非常尊重的環境專家，他相信他存在極大的政治壓力才會投那個票，他無法接受，接下來會窮盡合法手段，來對抗這個不公不義的決定。