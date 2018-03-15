深澳電廠爭議 經濟部：在地民眾贊成比率高達84%

2018-03-15 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



深澳電廠燃煤擴建案昨天以一票之差，環評通過。雖然外界有不少反對聲音，但經濟部今天發出新聞稿指出，據去年二月份台電所做的民調，在地民眾贊成比率高達84.4%。

經濟部表示，此份民調由台電所做。目前台電還未提供進一步的詳細資料，僅說是針對電廠附近幾個里居民所做的調查。

經濟部今天指出，「台電已充分與在地民眾互動爭取認同及支持」，邀請地方鄉親實地參訪林口發電廠，瞭解先進超超臨界機組及環保技術，累計參訪2780人次。「依據106年2月民調，整體贊成比率高達84.4%」。

經濟部表示，為推動我國能源轉型，達成2025年非核家園及再生能源發電占比達20%目標，在我國98%能源仰賴進口、能源供應及價格都易受國際地緣政治影響限制條件下，除積極擴大再生能源及改用天然氣發電外，仍須維持一定比例燃煤發電，

經濟部表示，行政院去年11月8日「穩定供電策略記者會」對外宣佈，如果深澳機組無法於114年7月商轉，114年備用容量率將無法達到法定目標值15%。

經濟部表示，深澳電廠更新計畫採用最先進的燃煤機組「超超臨界」新煤電機組，發電效率從以往38%提高至45%(LHV gross)，搭配最先進的環保設備，可大幅降低空氣污染物排放濃度(預估硫氧化物15ppm、氮氧化物15ppm)，達到環境友善的目標。