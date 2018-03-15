深澳電廠燃煤汙染 侯友宜：請賴清德聽東北角人民聲音

2018-03-15 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



台電深澳燃煤電廠環評闖關成功引發環團反彈，空汙直接影響北部縣市，前新北副市長侯友宜今天下午前往桃園市議會「回娘家」，受到國民黨團市議員歡迎力挺支持。侯友宜被問到深澳電廠對新北市和北部縣市汙染，他說，深澳電廠燃煤發電，對東北角的生態、環境、空汙及對市民健康影響大，賴清德院長是新北市的子弟，很期待賴院長有空到新北走一走，聽聽東北角所有市民的聲音。