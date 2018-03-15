投票大隊助深澳闖關？藍委建議：重投

2018-03-15 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



環保署環評大會昨天在環保署副署長、主席詹順貴關鍵一票之下通過深澳電廠環評，不過，卻引發環保團體嘩然與地方政府爭議。立委質疑昨天環評委員的官方代表中竟然有5人全部是派代表參加，外界質疑是投票部隊，也有藍營立委呼籲應該要重投。記者彭宣雅／攝影 分享 facebook

環保署環評大會昨天在環保署副署長、主席詹順貴關鍵一票之下通過深澳電廠環評，不過，卻引發環保團體嘩然與地方政府爭議。立法院衛環委員會今天排定審議空汙法，立委質疑昨天環評委員的官方代表中竟然有5人全部是派代表參加，外界質疑是投票部隊，也有藍營立委呼籲應該要重投。

昨天環保署環評大會召開深澳燃煤電廠進行環境影響差異分析，最終投票8比8票，最後由環評主席、環保署副署長詹順貴投下關鍵性的1票，做成「修正通過」結論。引發新北市政府、台北市政府環保局砲轟，環保團體與在地反對居民也嘩然。

不過，環評大會共有21位委員，分別是官方代表7席、專家學者各7席，昨天共有17位環評委員出席，其中7位官方代表，除了環保署2位代表之外，另有5位包括衛福部、農委會等的代表都派代理人參加，被外界質疑根本是投票部隊。

國民黨立委徐志榮今天在立法院質詢環保署長李應元時表示，昨天很多官方代表的環評委員都是代理，這麼重要的會議，可以請假但是不能請代理，他建議，應該要重新投票一次，外界才能認同。

李應元則回應說，行政院部門有很多會議，像是院會、裕算會議等等的，如果什麼都要參加「跑不過去啦」，他說，官方代表代理都是有相關規定的。

徐志榮則說，雖然可以代理，可是這麼重要的會議，應該要委員自行參加，不然老百姓覺得政府計較要民間不要點香、減燒金紙，還要管燒烤店，現在卻還想蓋燃煤電廠，「民眾會這樣子講啦！」