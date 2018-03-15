影╱吳焜裕：深澳電廠使用超超臨界淨煤技術 可改善空汙

2018-03-15 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



環保署環評大會昨天在環保署副署長、主席詹順貴關鍵一票之下通過深澳電廠環評，不過，卻引發環保團體嘩然與地方政府爭議。今天上午立法院衛環委員會排定審議空汙法，藍營立委戴口罩抗議，也有綠營立委表示，燃煤不見得會有空氣汙染，要環保署對外講清楚。

國民黨立委今天在衛環委員會戴口罩喊口號，抗議昨晚深澳電廠環評過關，批評總統蔡英文能源政策的錯誤，擁抱非核家園啟動核二，減煤卻同意蓋一座燃煤電廠，對抗空汙打假球，並提案要求詹順貴出席說明，但提案未過，議事詢答於中午12點開始舉行。

被譽為「食安立委」的綠營立法委員吳焜裕表示，深澳電廠是使用超超臨界淨煤技術，可以改善空汙，他請環保署對外講出請，不然大家混亂，外界會誤解。李應元回應說，它(深澳電廠新建計畫)確實有空汙減量，機組也沒有變，新建計畫都是依照環評法施行細則減量，不會影響保護區，都有符合規定。

吳焜裕表示，外界誤以為燒天然氣比較好，可是燒天然氣也會造成空氣汙染，「燒煤如果有很好的空氣淨化技術，就不會造成汙染」，他還說不懂外界燒煤造成空氣汙染的邏輯。李應元回應說說，林口的超超臨界電廠確實是如此，可以減少空氣汙染。

不過，外界也不解，如果天然氣也有汙染，那麼新政府規畫2025年能源配比天然氣達到5成這樣的策略，是否造成電價貴，空氣又不清新。