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深澳電廠過環評 黃士修稱揭：詹順貴背叛環團的秘密

2018-03-15 14:45聯合報 記者程平╱即時報導

昨天環保署環評大會召開深澳燃煤電廠進行環境影響差異分析，最後由長期投入環保運動的環保署副署長詹順貴投下關鍵性的1票，做成「修正通過」結論。

核能流言終結者創辦人黃士修在臉書貼文，指民進黨執政強推非核家園，卻跟不上現實的殘酷，台電在高層壓力之下，不得不讓深澳電廠計畫重新復活。而面對環團抗議，執行當今聖上的旨意，沒有人能比詹順貴更稱職了。黃士修說，這正是昔日環保律師詹順貴屢屢背叛環團的秘密。

黃士修貼文如下：

我先說，原則上我支持深澳電廠計畫。

是，燃煤有空污，但不是全國空污主因。是，燃煤有碳排，但缺電立即損害更劇。我們應該要先問，今天為什麼會搞到無暇顧及空污和碳排，也要火速推動燃煤電廠開發案？

這正是昔日環保律師詹順貴屢屢背叛環團的秘密。

■ 深澳環差案真的很深奧

深澳電廠計畫是很老的舊案，由於地方及環團抗爭，台電推了超過十年推不動，幾年前一度放棄，從長期電源開發計畫中移除。

當時沒料到，核一廠和核二廠因為政治因素長期停機，民進黨執政強推非核家園，手段又急又狠，卻跟不上現實的殘酷。台電在高層壓力之下，不得不讓深澳電廠計畫，從廢紙簍中重新復活。

有趣的是，中央政府鼓吹天然氣，新北市府鼓吹天然氣，反核團體鼓吹天然氣，結果當地居民寧可要煤不要氣，因為不想住在瓦斯槽旁邊。

■ 防守率=自責分×9÷所投局數

「政務官沒有任期保障，個人存在最大的功能，就是在追求經濟發展的同時，不降低對環保的標準，守不住就是我該離開的時候。」這是環保律師詹順貴剛上任環保署副署長的承諾。

審查會議上，八票贊成修正通過，八票主張重做環評。瞎子也看得出來，環評委員的意見嚴重分歧，這是一個極具爭議的開發案。

詹順貴卻說，深澳電廠是一個環差案，如果變更案較舊案好，就不須重做環評。所以，他作為會議主席，投下關鍵的最後一票。九比八，審查通過。

■ 你為什麼要這麼著急呢？

事後詹順貴辯解，縱使他投票同意通過，有附帶要求經濟部應對外公開說明2025年，燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%目標的逐年配比。為何不等經濟部提出說明再審，大家都感到困惑，我猜經濟部也沒有要甩你環保署的意思。

反正，我們也知道現在的環保署，只是專門護航開發案的傀儡。

注意到了嗎？沒有人期待環保署長李應元出來負責，每次都是副署長詹順貴擔任爭議開發案的審查主席，就是要他去對付那些環保團體。

馬政府時期的環保署，面對環團抗議，至少都讓大家暢所欲言，甚至很多不該縮的案子就縮回去。蔡英文欽點的詹順貴，如果環團惹他不高興，見面五分鐘就散會。

若要比執行當今聖上的旨意，沒有人能比詹順貴更稱職了。

■ 火力阿貴的奮鬥人生

大潭電廠緊急發電機組需要重做環評，詹順貴一手主導翻盤通過。詹順貴因此被封為擁火副署長，氣得在臉書上怒嗆網友。

「你哪裡看到阿貴擁火了？」

結果他的下一句，卻是開始鼓吹燃氣發電，徹底改寫天然氣是火力發電的定義。更何況，這次的深澳電廠，可是阿貴當官之前最痛恨的燃煤，現在還是給過了。

這並不令人意外，自從詹順貴當官之後，過去強力主張的禁燒生煤條例就沒了聲音，反倒是解除燃氣空污限制，竟然自動自發地做了。啊，原來是經濟部電力局火力發電組啊，我還以為是環保署呢。

離岸風電環評案爆量，詹順貴一度揚言拒收，在臉書上發廢文嗆聲能源局，不要置身事外，結果卻是超速審查，海岸線大放送。

■ 一鍋老鼠屎壞了一顆粥

「環評再不過就真的要用愛發電。」

「很擔心擁核勢力蠢蠢欲動。」

別誤會，我不是要罵詹順貴，我是在誇獎他老實。不過你說他反核，搞不好也不是真的，前陣子重啟核二的新聞鬧得沸沸揚揚，他跟那些反核團體可沒吭聲，妥妥地為政治服務。

這些假貨佔據了代表環團的話語權，成就了政客上下交相賊的體系，才是摧毀台灣環境的真正兇手。

深澳燃煤電廠進行環境影響差異分析，最後由長期投入環保運動的環保署副署長詹順貴投下...
深澳燃煤電廠進行環境影響差異分析，最後由長期投入環保運動的環保署副署長詹順貴投下關鍵性的1票，做成「修正通過」結論。核能流言終結者創辦人黃士修修圖諷刺，「今天也，火力全開」。 圖/黃士修臉書
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詹順貴環評深澳電廠

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