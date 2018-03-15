親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
核二廠重啟報告
藍綠各黨拚選戰
北農休市生風波
政治
軍事
綜合

影／深澳電廠環評過關 新北市環保局長怒：被耍了

2018-03-15 13:58聯合報 記者游昌樺╱即時報導

深澳燃煤電廠環評爭議，而且還是由環保署副署長詹順貴投下關鍵一票而過關，新北市環保局開記者會痛批，是政治性的決定，四個多小時的環評會議，感覺被耍了！詹順貴回應說，在法律的框架下，個人的理念必須退位。環保署長李應元則時強調，把舊機組改為超超臨界的機組，污染量比過去通過的環評版本減少2/3，並反駁外界批評環評大會是演戲的說法，認為這是對環評委員不敬。

深澳電廠更新擴建計畫環評，雖然飽受環團跟當地民眾抗議，但依舊在14號闖關成功，而且還是由環保署副署長詹順貴，投下關鍵的「修正通過」一票，最後以9比8一票險勝，電廠所在地的新北市環保局長劉和然痛批，像是被詹順貴耍了4個多小時。

新北市環保局長劉和然：「我覺得我們被耍了四個多小時，很多環評委員應該也是，詹順貴說了一句話，如果真是這樣，這是執政黨的決定，他們要負責。」

深澳電廠的擴建，罕見的形成地方包圍中央的場面，新北市、台北市環保局集體反對，而且新北市還提出電廠汙染模式，認為PM2.5日平均增量高達6.075μg/m3，是台電環差報告書中模擬值的3倍以上。

環保署副署長詹順貴：「這對空汙是有潛在性的影響，所以希望經濟部可以仔細思考，這樣的電廠是不是有開發的必要性。」

面對排山倒海的批評聲浪，更被藍委點名下台，詹順貴選擇親上火線回應，他明確表示，這次處理的是兩個新舊案子的對比，個人理念也必須合於法律架構。

環保署副署長詹順貴：「昨天在做投下那一票時候，就知道會有後續的效應，但它要不要開發，涉及到高度的政策跟政治敏感，我必須要謹守法律的分際，不可能讓理念凌駕法律制度之上。」

環保署長李應元：「環評委員都是學有專精，如果說他們演戲是對他們不敬。」

包括環保署長李應元受訪時也力挺詹順貴，但深澳擴建案過關，會不會讓政治風暴擴大，並傷及社運出身的詹順貴，後座力有待觀察。

深澳燃煤電廠環評闖關成功，新北市環保局長劉和然召開記者會說：「被耍了！」記者陳煜...
深澳燃煤電廠環評闖關成功，新北市環保局長劉和然召開記者會說：「被耍了！」記者陳煜彬／攝影
分享

詹順貴環評深澳電廠

相關新聞

深澳電廠過環評 黃士修稱揭：詹順貴背叛環團的秘密

2018-03-15 14:45

反空汙卻擴建燃煤電廠？ 藍委批李應元、陳時中下台

2018-03-15 00:31

影╱吳焜裕：深澳電廠使用超超臨界淨煤技術 可改善空汙

2018-03-15 15:12

深澳電廠重啟／居民兩樣情 北部縣市嚴陣以待

2018-03-15 14:25

深澳電廠過關 藍委轟李應元、詹順貴下台

2018-03-15 14:16

獨╱朱立倫：沒理由讓9百多萬人口受空汙影響

2018-03-15 12:18

深澳電廠環評通過 環團：高層授意

2018-03-15 11:54

深澳電廠環評過關 新北市環保局長：被耍了

2018-03-15 11:54

深澳電廠空汙桃園恐受害 藍議員：堅決反對

2018-03-15 11:47

深澳燃煤電廠環評過關 吳秉叡：尊重專業

2018-03-15 11:45

台中砍生煤 深澳電廠過環評 侯友宜：中央標準為何？

2018-03-15 11:36

他投下關鍵一票！詹順貴：個人喜好不能凌駕法律

2018-03-15 11:19

深澳電廠汙染宜桃最深 鄭文燦：要環保署做報告防範

2018-03-15 11:11

【重磅快評】電廠闖環評 詹律師同意詹大人這一票嗎？

2018-03-15 10:57

深澳電廠過關 立委怒：詹順貴負起政治責任下台

2018-03-15 10:11

深澳電廠過關 周錫瑋：蔡英文道歉 賴清德下台

2018-03-15 10:03

深澳燃煤電廠闖關成功 環團：點燃憤怒

2018-03-15 00:46

環保署配合演戲「強行通過」 現場環團代表被氣哭！

2018-03-15 00:18

深澳電廠若商轉…「宜桃空汙 恐比新北嚴重」

2018-03-15 00:13

環保署副署長投下關鍵一票 深澳燃煤電廠環評過關

2018-03-14 23:43

深澳電廠環評晚間過關 林右昌：不能增加基隆汙染源

2018-03-14 22:55

深澳電廠闖環評過關 國民黨團大罵：太惡質

2018-03-14 22:42

傳聞強行通過成真 新北痛批環評「只是演戲」

2018-03-14 22:40

燃煤電廠環評過關 新北環保局長劉和然憤而離席

2018-03-14 22:36

詹順貴關鍵一票 深澳電廠闖環評過關

2018-03-14 22:29

深澳電廠環評案過 台電：有助能源安全、供電平衡

2018-03-14 22:16

影╱深澳電廠闖環評 地方槓中央

2018-03-14 20:40

謝立功：深澳電廠將使基隆酸雨汙染更嚴重 不能開倒車

2018-03-14 19:36

打臉台電！深澳電廠污染模擬與學者差3倍 宜桃最嚴重

2018-03-14 18:20

影／深澳電廠惡化北部空氣 民團民代齊反對

2018-03-14 14:39
看更多

熱門文章

衛生紙喊漲案開出第1槍 公平會重罰大潤發350萬元

2018-03-14 15:38

中正預校麻辣女鮮師超美 軍官直呼好想回去讀預校

2018-03-15 08:08

送陳為廷去北京面嗆習大大 網友集資幫他買機票

2018-03-15 09:17

深澳電廠若商轉…「宜桃空汙 恐比新北嚴重」

2018-03-15 00:13

農委會稱吳音寧去留尊重北市 柯P：人是他們塞來的

2018-03-15 11:44

詹順貴關鍵一票 深澳電廠闖環評過關

2018-03-14 22:29

【重磅快評】鬥垮董事長 原來北農文青總座不外行

2018-03-14 17:05

衛生紙之亂公平會開罰350萬 大潤發回應了

2018-03-14 19:43

年輕人想去中國發展 孫大千：政府限制只是垂死掙扎

2018-03-15 08:15

燃煤電廠環評過關 新北環保局長劉和然憤而離席

2018-03-14 22:36

核二重啟？柯建銘：時空環境不一樣

2018-03-15 09:04

馬英九穿的KMT帽T換季了！蔣萬安、許淑華秀給你看

2018-03-15 11:30

婦聯會帳冊曝光 雷倩：社會不應以政治立場評斷是非

2018-03-15 01:03

環保署配合演戲「強行通過」 現場環團代表被氣哭！

2018-03-15 00:18

深澳燃煤電廠闖關成功 環團：點燃憤怒

2018-03-15 00:46

他投下關鍵一票！詹順貴：個人喜好不能凌駕法律

2018-03-15 11:19

環保署副署長投下關鍵一票 深澳燃煤電廠環評過關

2018-03-14 23:43

北農休市延燒 「拔吳」三國大戰

2018-03-14 23:55

公投爆炸年！選票恐厚如手冊 年底投到手軟

2018-03-15 08:00

打臉台電！深澳電廠污染模擬與學者差3倍 宜桃最嚴重

2018-03-14 18:20

319將滿14年…扁：傷口烙印還在 蔡英文做了多少

2018-03-14 17:18

美女士官「陪我」募兵法 嚴德發公開表支持

2018-03-15 09:45

洪耀福酸林姿妙：不會看公文 選縣長太為難太勉強

2018-03-14 17:51

欲平息衛生紙之亂 公平會為何要開罰大潤發？

2018-03-14 17:21

張永成：北市府農委會不挺「拔吳」 再出包自己承受

2018-03-14 21:35

加強東部第一線防空 鷹式飛彈今登綠島

2018-03-14 18:52

高市國民黨團問可否代訂宜蘭1800元飯店？陳菊：謝謝

2018-03-15 11:56

大潤發挨罰350萬 徐國勇：賣場貨源充足價格平穩

2018-03-14 16:28

影／綠島部署鷹式飛彈 提醒共機「I See You」

2018-03-14 16:18

休市延燒人事 北農發聲明強調吳音寧適任

2018-03-14 20:20

推動「台灣隊」正名 紀政：我3次以台灣名義參加奧運

2018-03-14 21:05

空軍20公釐機砲彈短少？空軍：美國買來就少一枚

2018-03-15 10:13

獨家／反制陸惠台31項政策？工程會發文嚴審採購案

2018-03-15 12:03

爭取民進黨嘉義縣長提名落敗 張明達「繼續擁抱群眾」

2018-03-14 16:47

陳水扁line朋友：3月17日 要為兒子陳致中站台

2018-03-14 21:12

公平會重罰大潤發350萬元 關鍵原因是這個

2018-03-14 16:55

性騷案法官輕判惹議 蔡總統也說話了

2018-03-15 14:41

我對美軍購提出採購F-35戰機 國防部長嚴德發證實

2018-03-15 09:53

反空汙卻擴建燃煤電廠？ 藍委批李應元、陳時中下台

2018-03-15 00:31

國防部資規司長陳正棋遭撤換 綠委：傷害執政黨

2018-03-15 13:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top