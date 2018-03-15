影／深澳電廠環評過關 新北市環保局長怒：被耍了

2018-03-15 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 游昌樺 ╱即時報導



深澳燃煤電廠環評爭議，而且還是由環保署副署長詹順貴投下關鍵一票而過關，新北市環保局開記者會痛批，是政治性的決定，四個多小時的環評會議，感覺被耍了！詹順貴回應說，在法律的框架下，個人的理念必須退位。環保署長李應元則時強調，把舊機組改為超超臨界的機組，污染量比過去通過的環評版本減少2/3，並反駁外界批評環評大會是演戲的說法，認為這是對環評委員不敬。

深澳電廠更新擴建計畫環評，雖然飽受環團跟當地民眾抗議，但依舊在14號闖關成功，而且還是由環保署副署長詹順貴，投下關鍵的「修正通過」一票，最後以9比8一票險勝，電廠所在地的新北市環保局長劉和然痛批，像是被詹順貴耍了4個多小時。

新北市環保局長劉和然：「我覺得我們被耍了四個多小時，很多環評委員應該也是，詹順貴說了一句話，如果真是這樣，這是執政黨的決定，他們要負責。」

深澳電廠的擴建，罕見的形成地方包圍中央的場面，新北市、台北市環保局集體反對，而且新北市還提出電廠汙染模式，認為PM2.5日平均增量高達6.075μg/m3，是台電環差報告書中模擬值的3倍以上。

環保署副署長詹順貴：「這對空汙是有潛在性的影響，所以希望經濟部可以仔細思考，這樣的電廠是不是有開發的必要性。」

面對排山倒海的批評聲浪，更被藍委點名下台，詹順貴選擇親上火線回應，他明確表示，這次處理的是兩個新舊案子的對比，個人理念也必須合於法律架構。

環保署副署長詹順貴：「昨天在做投下那一票時候，就知道會有後續的效應，但它要不要開發，涉及到高度的政策跟政治敏感，我必須要謹守法律的分際，不可能讓理念凌駕法律制度之上。」

環保署長李應元：「環評委員都是學有專精，如果說他們演戲是對他們不敬。」