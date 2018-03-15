深澳電廠過關 藍委轟李應元、詹順貴下台

2018-03-15 14:16 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



國民黨立委上午在立法院社會福利及衛生環境委員會，要求環保署長李應元、詹順貴應下台，李應元（右二）顯得有些尷尬。 記者胡經周／攝影 分享 facebook 「詹順貴下台、李應元下台」、「環保署可恥」國民黨立委今天在衛環委員會集體戴上口罩喊口號，抗議昨晚深澳電廠環評過關，批評總統蔡英文成員政策錯誤，擁抱非核家園卻重啟核二2號機，減煤卻同意蓋一座燃煤電廠，對抗空汙打假球。

環保署長李應元今天到立法院社福及衛環委員會業務報告並備詢。昨天投下關鍵一票的環保署副署長詹順貴沒有到場。國民黨立委接連質詢抗議深澳電廠環評通過，認為是「環保史上最黑暗的一天」，現場吵成一團。

儘管環團、雙北代表、當地民眾都反對興建深澳電廠，還連番到環保署前抗議，但環保署昨天召開深澳燃煤電廠環評大會，在不計名投票八比八情況下，最後由環評主席詹順貴做出「修正通過」結論，成為環評過關的關鍵一票。

李應元：深澳電廠會比過去更好

李應元表示，深澳電廠會比過去更好，所有的責任由他承擔，試圖替沒有到場的詹順貴緩頰。

立委陳宜民表示，昨天他到環保署長辦公室，李應元跟他說，環評大會是獨立的，總統來講都沒有用，但最後，「環保鬥士怎麼會變成空汙的推手？」認為今天無須審空汙法，先做全國公聽會。

立委王育敏質疑，昨天通過深澳電廠環評，今天卻要審空汙法，這是審假的？通過深澳電廠環評非常荒謬，詹順貴愧對職守、愧對環團、忝為環團鬥士，配合政府演出、沒有捍衛環保職責，應負起政治責任下台。

立委：審空汙法都在打假球

立委蔣萬安表示，深澳電廠環評通過，是拿北部民眾健康當墊背，今天還要審空汙法。政府說要減煤，這不是打臉自己的政策？

立委李彥秀也說，蔡政府的錯誤能源政策賠上國人健康，連人民呼吸的權力都剝奪，這是逼人民走上街頭。她要求詹順貴應該到場說明，身為環團律師為何投下這一票，「是否高層授意？」如果沒有交代清楚，不用審空汙法，因為依照行政院空汙法版本，空汙總量管制環保署未來要會同經濟部才能公告實施，等於是經濟部的下屬，審空汙法都在打假球，是「政治詐騙」。