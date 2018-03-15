他投下關鍵一票！詹順貴：個人喜好不能凌駕法律

2018-03-15 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



昨天環保署環評大會召開深澳燃煤電廠進行環境影響差異分析，最終投票8比8票，最後由環評主席、環保署副署長詹順貴投下關鍵性的1票，做成「修正通過」結論。為何投下最關鍵的1票？詹順貴今天表示，在法律的框架下，環差會議只能比較開發案前後的狀況，在法律的框架下，個人的理念必須退位。

立法院衛環委員會今天進行環保署業務報告，並且針對空汙法進行詢答，但昨天深澳電廠環差案通過，令外界錯愕，詹順貴並沒有出席立院衛環委員會，但在環保署受訪。

詹順貴表示，深澳電廠還差分析案，這個案子12年前環評已經通過了，昨天審的是變更設計以後的環境影響分析，昨天的案子不是新的案件，是環境差異分析。至於為何投下關鍵1票，詹順貴表示，必須先定位審查的案件是什麼，這不是新的開發案，會有「認定不應該開發的」的選項，這是還差分析，必須要比較12年前深澳電廠開發案，跟12年後他送出來的還差分析規劃案。

詹順貴表示，新送進來的規劃案，去做前後比較，有沒有比較進步比較好，如果沒有、對環境有惡化，當然會有重作環評的選項；但比較的結果，之前是超臨界電廠，現在是超超臨界電廠，裝置容量兩部機組加起來160萬瓩，現在減為120萬瓩，整體來說是對環境比較友善的，因此他認為，不符合環評法施行細則第38條、重作環評的要件，因為，專案小組提報的兩案併呈，一是修正後通過，一是重作環評。

詹順貴說，因此他認為，必需依照法律要件，要投出修正後通過的這1票，個人的理念或喜好，在法律面前，必須要退位，要在法律框架下實施實踐自己的理念，若這框架會限制自己理念的推動，應該走修法方式把空間打開，不是明知在法律不符的規範下，強行投下一個不符合法律規定的1票。

外界批評排山倒海，甚至要求詹順貴下台，他表示，在投下那1票時就預知會有後續效應，深澳電廠要不要開發，涉及高度的政策與政治敏感，政治這部分政策與政治判斷，都必須要行政院或經濟部決定，環保署在環評的過程中，只能去評估比較，這開發的過程中，對環境影響的條件狀況如何，他站在這個位置上，必須要謹守法律分際，不可以把個人喜好凌駕法律之上。