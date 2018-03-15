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深澳燃煤電廠環評通過 藍委要求李應元下台

2018-03-15 11:11聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

深澳燃煤電廠環評昨晚通過，關鍵是環保署副署長詹順貴投的一票。國民黨立委上午在立法院社會福利及衛生環境委員會，要求環保署長李應元、詹順貴應下台，李應元顯得有些尷尬。

面對國民黨立委的抗議，李應元則力挺詹順貴並說，昨晚深澳電廠的環評的確跟過去的環評相比，對環境造成的空污量都比較好，詹順貴投下的關鍵一票沒有問題。

深澳燃煤電廠環評昨晚通過，關鍵是環保署副署長詹順貴投的一票。國民黨立委上午在立法...
深澳燃煤電廠環評昨晚通過，關鍵是環保署副署長詹順貴投的一票。國民黨立委上午在立法院社會福利及衛生環境委員會，要求環保署長李應元、詹順貴應下台，李應元（右一）顯得有些尷尬。記者胡經周／攝影
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深澳燃煤電廠環評昨晚通過，關鍵是環保署副署長詹順貴投的一票。國民黨立委上午在立法...
深澳燃煤電廠環評昨晚通過，關鍵是環保署副署長詹順貴投的一票。國民黨立委上午在立法院社會福利及衛生環境委員會，要求環保署長李應元、詹順貴應下台，李應元（右一）顯得有些尷尬。記者胡經周／攝影
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李應元環評國民黨

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