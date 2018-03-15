深澳燃煤電廠環評通過 藍委要求李應元下台

2018-03-15 11:11 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



深澳燃煤電廠環評昨晚通過，關鍵是環保署副署長詹順貴投的一票。國民黨立委上午在立法院社會福利及衛生環境委員會，要求環保署長李應元、詹順貴應下台，李應元顯得有些尷尬。