【重磅快評】電廠闖環評 詹律師同意詹大人這一票嗎？

2018-03-15 10:57 聯合報 主筆室



深澳燃煤發電廠新建計畫環評案昨晚在大會主席、環保署副署長詹順貴關鍵一票下，通過審議，雙北代表及環團都感到憤怒，認為此案不僅造成環境不正義，造成的空汙更是燃氣的兩倍。立院教育委員會此刻則正審查原能會提出的核二二號機重啟案，藍綠都祭出甲動。蔡政府上台後信誓旦旦說，不會讓人民只能在「缺電」和「核電」之間二選一。但不幸的是，現在的台灣不但既缺電又要核電，如今更將多了一座燃煤電廠。

昨日深澳電廠環評過關，引發國民黨立委不滿，要求環保署說明詹順貴為何投下關鍵一票。記者彭宣雅／攝影 分享 facebook

深澳發電廠在1960年啟用，一度是台灣最大的發電廠。由於原有機組已老舊發電效率低，2007年除役後，台電著手規畫深澳燃煤發電廠新建計畫，拆除舊廠房，將原地整建成裝置兩部八十萬瓩超臨界燃煤機組的新電廠。

但此案一直遭雙北居民及環團反對，當全世界為了降低暖化、碳排，紛紛關閉燃煤電廠之際，台灣卻反其道而行，尤其這幾年中南部居民飽受空汙之苦，如今連北部也要遭受燃煤空汙威脅。新北市環保局評估，一旦深澳電廠啟動，PM2.5威脅的範圍除了原本認知的北北基，桃園市、新竹縣及宜蘭縣都在高影響範圍中，北台灣空品維護成果都將破功。這就是為了膜拜蔡政府非核家園的神主牌，全民健康要跟著陪葬的代價嗎？

深澳電廠除了帶來健康的威脅，更對當地生態造成破壞。環團憂心，深澳電廠對生態最大衝擊，在於電廠卸煤港所在的深澳灣與番子澳灣形成一完整特殊的地質景觀，其中深澳岬角的大量蕈狀岩、海崖及象鼻岩最為特殊，屆時景觀勢必遭受破壞；未來燃煤冷卻口的高溫也會衝擊當地海域的珊瑚及藻類。這是號稱「綠色」執政的蔡政府送給生態的大禮嗎？

此案更赤裸裸戳破了蔡政府2025非核家園的謊言，環團質疑，政府預計2025年邁向非核家園，燃煤比例要降到30%以下，林口電廠已擴建，2025年後，不論深澳電廠是否運轉，全台電力備載容量都穩定在15%以上，擴建電廠的必要性在哪裡？

昨晚投票呈現八比八拉鋸時，新北市環保局長在詹順貴決定投票前，就已感受非過不可的氛圍，憤而離席。詹順貴過去有「環境律師」封號，曾為多起土地正義發聲，並結識在環保界相當活躍的台灣蠻野心足生態協會秘書長林子淩，兩人的結褵還曾被社運界視為佳話，即使詹入閣後，兩人也常一官一民同台出席座談會，曾引起討論。昨天的結果讓人不禁想問，過去的詹律師是否贊同今天詹副署長的這一票？過去經常現身各種環保抗議場合的林子凌也贊成詹副署長的這一票嗎？