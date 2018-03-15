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深澳燃煤電廠闖關成功 環團：點燃憤怒

2018-03-15 00:46聯合報 記者董俞佳╱即時報導

環保署環評大會昨天召開深澳燃煤電廠環評，盡管環保團體，雙北市政府代表以及當地民眾都反對興建，連番到環保署前抗議，但最終仍由環保署副署長詹順貴做成「修正通過」結論。對此，環保團體嘩然。綠色和平剛才發布新聞稿向環保署表達抗議與不滿，未來還將號召更多民眾，要求經濟部撤回此案，並批評政府減煤規畫是「說一套、做一套」。

綠色和平日前發起反深澳電廠興建連署，該會統計有超過1萬6千名民眾參加，綠色和平指出，環評大會無視本案對於生態、空氣品質的強烈衝擊，選擇罔顧民眾健康，強行通過，興建深澳燃煤電廠，勢必會使北臺灣的空氣品質雪上加霜。

根據台電報告書的估算，新建深澳燃煤電廠每年將會增加包括PM2.5在內的粒狀污染物268公噸，至於對呼吸道系統會造成嚴重危害的硫氧化物與氮氧化物，每年也都會超過1000公噸 。不過，根據新北市環保局提出委託中興大學莊秉潔教授的深澳電廠污染模式模擬結果，發現深澳電廠PM2.5日平均增量，竟是台電環境差異分析報告書中模擬值的3倍以上。

綠色和平表示，這兩個模擬研究之間的矛盾，都應該有更謹慎的衝擊評估與替代方案分析。況且在空氣汙染如此嚴重的此刻，台電竟然要再花7年的時間和1000億的預算去興建另一座燃煤電廠，而不是把這些鉅額成本投資於再生能源發展，等於是無視於台灣已經在再生能源發展上落後世界上許多國家的困境，更是置民眾健康於不顧。此外，該案也恐衝擊海洋生態。

綠色和平指出，對於一座會加重空氣汙染、危害珍貴的海岸生態、不符合政府能源轉型政策的深澳燃煤電廠，政府仍然選擇要強渡關山。一座煤電廠興建之後，至少將持續運轉30年。面對高污染的燃煤發電，政府乃至環評委員，都必須要承擔歷史責任。該會要求經濟部撤回該案開發。

綠色和平呼籲連署，要求經濟部立刻撤回「深澳電廠更新擴建計畫」。 圖／擷取自綠色和...
綠色和平呼籲連署，要求經濟部立刻撤回「深澳電廠更新擴建計畫」。 圖／擷取自綠色和平網站
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環評台電PM2.5深澳電廠

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