深澳電廠通過環評 生煤許可仍卡關

2018-03-15 00:31 中央社 台北14日電



台電深澳電廠環差案今天通過環評，面對新北市政府宣示不核發生煤許可，台電董事長楊偉甫表示，尊重制度，未來會用「最大的誠意」，持續主動跟各界溝通。

深澳燃煤電廠環差案今天在環委針對「審核修正通過」及「應就變更內容重新辦理環境影響評估」投票平手下，環保署副署長詹順貴投下修正通過一票，環差案通過環評。

不過，附帶要求經濟部應對外公開說明民國114年的能源占比燃氣50%、燃煤30%及及再生能源20%目標的逐年配比，並在前述配比路徑下整體考量本案的定位與開發必要性。

經濟部能源局副局長李君禮表示，依照今天會議結論，能源局會根據環保署會議記錄，對外公布逐年能源配比。由於目前已經有每一年新增、除役等機組資料，會依照裝置容量等換算成發電量，盡快對外公布發電占比。後續台電還是必須一一回覆環評委員的徵詢意見。

由於新北市政府宣示不再核發新的生煤許可，屆時深澳電廠即使興建完成，也會面臨沒有燃料可用的困境，對此楊偉甫表示，台電尊重制度，包括環評以及地方政府的要求，未來會用「最大的誠意」，持續主動溝通。

台電變更機組規模，2部機組裝置容量調降為60萬瓩，並使用燃煤超超臨界發電機組，海域設施調整為深澳灣；機組預計分別於114年7月、115年7月商轉，施工期間約62個月，總預算為新台幣1049億元。