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環保署副署長投下關鍵一票 深澳燃煤電廠環評過關

2018-03-14 23:43聯合報 記者董俞佳丘采薇、鄭媁、許家瑜／台北報導

環署副署長投下關鍵一票

台灣核能電廠將陸續除役，缺電危機陸續浮現，昨天環保署召開環評大會，討論台電提出深澳燃煤發電廠新建計畫，閉門會議近四個小時，並在環評委員不記名投票下，八比八平手，最後由環保署副署長詹順貴做成「修正通過」結論，成為關鍵一票。

修正內容包括，兩部機組硫氧化物排放總量，從每年四千四百廿公噸降到一千四百卅八公噸，懸浮微粒、廢棄物總量，不得超過舊廠排放汙染總量等。

詹順貴說，從環境影響差異分析來看，台電規畫確實比以前好，因此他投修正通過，但是有兩點附帶要求，經濟部對外公開說明我國能源配比的達成方式與本案定位，並整體考量本案開發的必要性。

至於核二廠二號機的再運轉，立法院教育及文化委員會今邀請原能會等相關部會提出專案報告，由於在野黨不滿議程安排，主張要有更多委員會聯席審查、先舉辦公聽會等，朝野為此都發出動員令，氣氛緊繃。

核電廠陸續除役，但國內機載替代電力仍沒有著落。台電提出深澳燃煤發電廠新建計畫，環保署專案小組日前做成建議通過、重作環評兩案並陳，送環評大會討論。昨天一早，反對團體陸續到場舉牌抗議，並且要求「要電不要煤」，呼籲思考替代方案。

預計在新北市深澳灣建卸煤碼頭的台電深澳燃煤電廠，環差審查昨晚修正通過。 圖／聯合...
預計在新北市深澳灣建卸煤碼頭的台電深澳燃煤電廠，環差審查昨晚修正通過。 圖／聯合報系資料照片
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地方對抗中央 兩派劍拔弩張

開發單位是由台電董事長楊偉甫親自領軍，台北市、新北市分別由環保局長劉銘龍、環保局副局長王美文帶隊反對此案開發，新北市政府環保局長劉和然也出席強烈反對，外界認為是「地方對抗中央」。

台電報告時表示，北部地區占尖峰負載約四成用電量，核一、核二廠除役後，一一四年起，北部地區供電能力不足，需靠深澳新建計畫補充電力，深澳電廠是採用更高效率新機組，新技術能降低空氣汙染物排放濃度與總量。

楊偉甫說，為減少對環境衝擊，此計畫已縮小規模為兩部六十萬千瓦的機組，為減少海域開發，將卸煤設施移到既有已開發的深澳灣內，希望在穩定供電下，環評大會通過此案。

有環評委員認為，資料不夠充分，無法審議，重新做環評比較適當。最後現場共十六位委員，選擇審核通過或者重新辦理審查評估，八票對八票，由詹順貴裁決，並做成修正通過結論。

核二2號機重啟 立院備戰中

核二廠二號機再運轉方面，國民黨團今研商攻防策略，目前定調採文攻，將以論述方式凸顯政府的能源政策矛盾。親民黨團總召李鴻鈞主張，應由教委會、經濟及衛環委員會聯席討論，若只由教委會負責，不夠嚴謹。

時代力量黨團總召徐永明表示，原能會應舉行公聽會，聽取各方意見，並且到地方向居民舉辦說明會，讓程序更加完備。

環評台電核二深澳電廠

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