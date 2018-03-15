深澳電廠若商轉…「宜桃空汙 恐比新北嚴重」

2018-03-15 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北報導



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新北市環保局委託中興大學環境工程系教授莊秉潔，進行深澳電廠燃煤汙染模擬，發現PM2.5日平均增量竟是台電環境差異分析報告書中模擬值的三倍以上，桃園市、新竹縣和宜蘭縣竟也在高影響範圍，且宜蘭及桃園受害最深，汙染比新北嚴重。

新北市環保局表示，深澳電廠位在瑞芳區，台電環評報告中的空品模擬結果，PM2.5日平均值最大濃度落點在當地九份老街、黃金博物館至陰陽海一帶，可能威脅居民健康、重挫觀光，但報告卻未對此進行評估，也未充分公開資訊，置當地居民健康不顧。

環保局因此委託莊秉潔，利用更精細的空汙模式進行評估，並引用台電報告書內空氣模擬設定及煙道條件，以二○一三年氣象資料重新進行空品汙染模擬。

莊秉潔模擬結果，深澳電廠PM2.5濃度日平均增量高達每立方公尺六點零七五微克，是台電環境差異分析報告書中模擬值一點九三三的三倍以上，且宜蘭縣及桃園市的汙染日平均增量居然比新北市還高，分別為每立方公尺七點四九九、六點八七一微克。

環保局說，深澳電廠汙染主要影響範圍，除了原認知的北北基，桃園市、新竹縣和宜蘭縣竟也在高影響範圍中，尤以宜蘭最嚴重，桃園次之，新北第三，「一旦商轉，北台灣空品維護成果都將破功」。

環保局表示，瑞芳多山，台電使用的空氣品質模式ISC屬於高斯擴散模式，適用平坦地形，莊秉潔使用的GTx軌跡模式，對非平坦地形評估較準確。

台電：採最新技術 可降汙染

【記者高詩琴／台北報導】昨天環評大會審查深澳電廠燃煤案，最後做成「修正通過」結論。台電表示，感謝委員們了解台灣供電現況，深澳電廠兩部機組預計將於二○二五年起開始商轉，對台灣供電安全、能源安全及北部區域供電平衡都有幫助。

台電發言人徐造華說，兩部機組會採取最新的超超臨界技術，汙染可以降到最低，可以媲美任何國際電廠。

不過，新北市長朱立倫日前才表示，要停發生煤許可，恐將衝擊深澳電廠燃煤新建計畫。徐造華對此表示，會持續與新北市政府溝通，「供電穩定與環保平衡是社會都要面對的課題」。