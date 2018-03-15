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環保署配合演戲「強行通過」 現場環團代表被氣哭！

2018-03-15 00:18聯合報 記者魏翊庭祁容玉吳淑君游明煌陳靖宜董俞佳／連線報導

環保團體昨連番到環保署前抗議，要求退回深澳電廠環評案，避免惡化北部空氣品質。 記...
環保團體昨連番到環保署前抗議，要求退回深澳電廠環評案，避免惡化北部空氣品質。 記者董俞佳／攝影
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採燃煤發電的深澳電廠更新擴建計畫環差審查，昨晚在環保署環評大會闖關成功。「建議審核修正通過」和「建議重新辦理環境影響評估」兩案審查票數原本八比八平手，但社運出身的環保署副署長詹順貴最後支持「修正通過」成為關鍵，引起環保人士一片譁然。

現場多個環團代表被氣哭

「傳聞會強行通過，果然成真！」新北市環保局長劉和然氣憤表示，昨晚根本是配合演戲，環評大會把台電K一頓，但最後還是通過，「太不可思議」，現場多個環團代表被氣哭。

「執政黨要負的政治責任」

劉和然說，昨晚現場詹順貴和評審委員質疑台電，讓人抱持希望，沒想到最後投票，詹順貴堅持由多位行政院公部門代表進來表決，詹透露「基本上這是執政黨要負擔的政治責任」。

劉和然說，他真是遺憾、氣憤、失望等百感交集，為何委員在會中的質疑都沒法改善，硬要推行？且大台北民眾在不知情狀況下，身邊竟要多一座電廠，「環評大會竟不是專業論述的地方，都是演戲」。

深澳電廠一九六○年啟用，二○一一年拆除，台電去年提出更新擴建計畫，預計二○二五年商轉，但「選煤拋氣」引發爭議，環保署將「建議審核修正通過」及「建議重新辦理環境影響評估」二項結論併送環評大會昨晚審查，劉和然轉述，詹順貴以「跟十年前還沒開發的深澳電廠計畫比，未來深澳電廠的汙染會比較輕」為由，做成修正通過結論。

蓋了不能用 等於蚊子館

避免深澳電廠燃煤惡化空汙，新北市府今年一月先發制人，宣布「停發生煤許可」，意味台電已無法在新北使用生煤發電；環保局昨強調政策不會改變，「就算投資上千億的電廠，蓋了也不能用，等於蚊子館」。

劉和然昨在會中建議，台電優先選用乾淨綠色能源，補正資料再審或重新辦理環評；深澳電廠擴建案將使PM2.5汙染量增加百分之十，興建防波堤對自然海岸、地質完整性與水下生態及自然景觀破壞甚巨，高排碳燃煤更違背溫室氣體減量目標。

台北市環保局長劉銘龍說，深澳電廠啟用恐造成北部空品嚴重惡化，環保署應進行健康風險評估，卻未執行，「避重就輕」，環評報告不能讓人信服；且二○○六年該案雖通過環評，但現今環境背景、政策法令及民眾對空品要求已不同，環署應重新辦理環評，台電也應審慎重新評估替代方案。

新北市長朱立倫重申，不反對興建電廠，但拒絕台電將燃煤發電當成唯一選項；基隆市長林右昌要求電廠不可增加汙染，溫水排放應避免影響漁撈。

民進黨新北市議員李坤城說，不如拿更新經費做綠能發電；國民黨議員白珮茹說，蔡政府至今拿不出核電廠最終除役計畫，又選擇燃煤產生新問題。

環評台電PM2.5核電深澳電廠

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