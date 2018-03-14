深澳電廠燃煤擴建過關 環團憤怒

2018-03-14 23:51 中央社 台北14日電



環保署環評大會14日審議深澳燃煤電廠開發案，場外下午聚集不少支持電廠興建的民眾外，拉布條舉標語表達立場。 中央社 分享 facebook

深澳電廠更新擴建環境差異分析案，環保署環評委員不記名投票表決平手，最後由會議主席投下決定性的一票而過關，環保團體綠色公民行動聯盟指出，對於環評結論感到憤怒跟遺憾。

環保署環評大會今晚討論深澳燃煤電廠案，此案有「審核修正通過」及「應就變更內容重新辦理環境影響評估」兩個選項，歷經4個多小時討論，16名環評委員動用不記名表決卻平手，最後擔任主席的環保署副署長詹順貴投下「審核修正通過」一票，以9比8，讓煤電廠環差案通過

在反對深澳電廠環差案的一片聲浪中，相對少數發聲支持深澳電廠的民眾認為，只要深澳電廠合乎環保法規，就應該可以設置，若真的違反法規就該勒令停機，而不是連擴建都不讓它擴建。

綠色公民行動聯盟批評，環評大會中，新北市與台北市環保局皆提出關鍵數據，質疑此案將對雙北市民健康風險產生重大衝擊，且多位環評委員也批評台電幾乎沒有回答到委員的專業意見與提問，相關調查數據資料皆不完整。

另外，在環評委員參與的討論中，也看出開發單位對於許多質疑都無法回應，結果在最後投票階段、機關動員下，出現讓人非常意外的8：9表決結果，而非依據委員專業意見與數據分析進行判斷，令人憤怒與遺憾。

綠色公民行動聯盟表示，深澳燃煤電廠仍存在空氣污染、與2025能源目標矛盾、漁港擴建與對在地居民健康風險等爭議，並不會因為表決結束而告一段落，環保團體仍會用各種方式，為台灣的能源轉型、居民健康與在地生態把關、奮鬥。