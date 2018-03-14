深澳電廠環評晚間過關 林右昌：不能增加基隆汙染源

2018-03-14 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市長林右昌針對深澳電廠環評問題，他表示，不能增加基隆市汙染源。記者游明煌／攝影 分享 facebook

深澳電廠環評今晚修正過關，基隆市長林右昌晚間針對深澳電廠環評問題，他表示，因為電廠的地址不在基隆市，基隆市的立場很簡單，就是「不要去增加汙染源，不能增加基隆市的負擔」，未來要採取什麼樣的形式發電，應理性做科學和專業的考量。

今天環保署環評大會召開深澳燃煤電廠環評，最後由環保署副署長詹順貴做成「修正通過」結論。

林右昌晚間說，深澳電廠的地址在新北市，環保署的審查都是專家，原則上要看新北市政府，基隆市的立場很簡單，就是「不要去增加汙染源，不能增加基隆市的負擔」。

他表示，深澳發電廠未來要採取什麼樣的形式發電，應理性做科學和專業的考量。