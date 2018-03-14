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傳聞強行通過成真 新北痛批環評「只是演戲」

2018-03-14 22:40聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

「傳聞會強行通過，果然成真！」深澳燃煤電廠更新擴建計畫，稍早通過，新北市環保局長劉和然痛批，根本是配合演一場戲，把台電K一頓，但最後還是通過，直言「太不可思議」，劉和然憤而離場以示抗議，現場多個環團被氣哭。

不過劉和然直言，新北今年1月已宣布「停發生煤許可」，未來就算蓋了燃煤電廠，也不能燃煤，只是行政浪費「投資上千億變蚊子館」。

深澳燃煤電廠環評現場無記名投票，委員票8比8平手，關鍵票落在環保署副署長、會議主席詹順貴手上，詹順貴投修正通過。新北市環保局長劉和然轉述，詹在會議上說「基本上這是執政黨要負擔的政治責任」。

劉和然說，參加會前，就聽聞會強行通過，但現場詹順貴本人和評審委員都對台電的質疑，都讓人還抱持希望，沒想到最後投票，詹順貴堅持要讓多位行政院公部門代表進來表決，平手後詹投下同意。

劉和然直嘆「不可思議」，真是遺憾、氣憤、失望百感交集。為什麼委員在會議中的質疑都沒辦法改善，硬要推行？且大台北、尤其新北當地的民眾在不知情的狀況下，竟身邊要多一座電廠。

劉和然已在會中多次指出，新北的「停發生煤許可」，但也被置之不理，劉和然直嘆這次環評會議「不是專業論述的地方」，都是演戲。

新北市環保局轉述，這次環評通過結果，竟是現在改版的深奧計畫，比10年前的「幽靈」深澳計劃還好就推行。環保局指出，新北市從來都不反對興建電廠，但在全國都努力減空污、減碳的浪潮中，台電卻反其道而行，將燃煤發電作為深澳火力電廠的唯一選項，令人匪夷所思。

「傳聞會強行通過，果然成真！」深澳燃煤電廠更新擴建計畫稍早通過，新北市環保局長劉...
「傳聞會強行通過，果然成真！」深澳燃煤電廠更新擴建計畫稍早通過，新北市環保局長劉和然（前右4）痛批，根本是配合演一場戲，直言「太不可思議」，劉和然憤而離場以示抗議。圖／新北市環保局提供
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深澳燃煤電廠更新擴建計畫稍早通過，環團稍早發表反對意見功虧一簣，最後被氣哭。圖／...
深澳燃煤電廠更新擴建計畫稍早通過，環團稍早發表反對意見功虧一簣，最後被氣哭。圖／新北市環保局提供
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