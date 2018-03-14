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燃煤電廠環評過關 新北環保局長劉和然憤而離席

2018-03-14 22:36聯合報 記者董俞佳╱即時報導

環保署環評大會今天在環保署副署長、大會主席詹順貴的關鍵一票之下，通過深澳電廠環評審查。不過，燃煤發電恐造成空氣汙染，即使台電說是使用最有效率技術，其所造成的空氣汙染恐也是燃氣的2倍。環團對於審查結果表示憤怒，並指出這將造成環境不正義，也會造成更多社會成本。新北市政府環保局長劉和然則在詹順貴決定投票之前，似乎已經感覺到「結果」，還說「我知道你們壓力大」，憤而離席。

上周開始社會各界就非常關注這個環評案件。不少環保團體陸續對外表示抗議，並且發起萬人聯署，綠色公民行動聯盟秘書長洪申瀚表示，在環評討論過程中，雙北市政府、環評委員都看到很多實質的問題，而且開發單位根本無法回應，可是閉門會議討論後的結果，官方委員卻在上層動員之下，出現八比九的結果，「讓人意外、遺憾、生氣」。

地方政府於會中持續表達反對意見，台北市代表指出，深澳電廠95年就通過，當時環境、背景，以及政策法令還有民眾對於空氣品質的要求都已經跟現在不同，若該案開發，將使台北空氣品質惡化，抵銷中央與地方同心協力改善空汙的努力。新北市政府也拿出委託中興大學環境工程系教授莊秉潔的模擬研究指出，深澳燃煤電廠運轉後，細懸浮微粒PM2.5日平均增量每立方公尺高達6.075微克，是台電環差報告模擬值的3倍以上，還指出台電的資料不夠透明公開。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，燃煤不但對於民眾健康不好，且深澳象鼻岩是台灣秘境，如果蓋燃煤電廠這個景觀就消失不見，燃煤影響的不只是大人，還有胎兒。師大博士梁珆碩則指出，若依照台電的建設計畫，不只象鼻岩的景觀將消失，對於當地生態也會有影響。綠色公民行動聯盟秘書長洪申瀚則表示，這個案子投資至少1千億元，站在能源穩定的角度，應該投資儲能、提升能源效率提升，都比蓋燃煤電廠更有效。

「傳聞會強行通過，果然成真！」深澳燃煤電廠更新擴建計畫稍早通過，新北市環保局長劉...
「傳聞會強行通過，果然成真！」深澳燃煤電廠更新擴建計畫稍早通過，新北市環保局長劉和然（前右4）痛批，根本是配合演一場戲，直言「太不可思議」，劉和然憤而離場以示抗議。圖／新北市環保局提供
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深澳燃煤電廠更新擴建計畫稍早通過，環團稍早發表反對意見功虧一簣，最後被氣哭。圖／...
深澳燃煤電廠更新擴建計畫稍早通過，環團稍早發表反對意見功虧一簣，最後被氣哭。圖／新北市環保局提供
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