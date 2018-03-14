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21歲罹患漸凍症 霍金終其一生無緣諾貝爾

英知名物理學家霍金今過世 享壽76歲

2018-03-14 12:03聯合報 記者郭宣含╱即時報導

歐新社
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英國知名物理學家霍金（Stephen Hawking）的家屬發言人14日上午表示，霍金已經過世，享壽76歲。

霍金的家人14日上午證實霍金在劍橋自家過世。

霍金的子女在聲明中表示：「我們摯愛的父親今日過世，我們深感哀傷。他是優秀的科學家，也是傑出的人，他的成就將流傳多年。」

霍金為英國物理學家及宇宙學家，其中最知名的著作是《時間簡史：從大爆炸到黑洞》曾長達237周榮獲英國暢銷書排行榜之冠。在年輕時期即被醫生診治出患有肌萎縮性脊髓側索硬化症，該病情只會隨著時間而益發嚴重，霍金直至晚年時期已全身癱瘓，不能言語，依靠著語音合成器與外界溝通，他一生總共經歷兩次婚姻，共育有三名子女。

由艾迪瑞德曼主演的《愛的萬物論》裡，充分演繹出霍金一生的成功與歡喜憂愁，該片也讓艾迪成功摘下奧斯卡金像獎最佳男主角，前妻潔恩因為愛上教會管風琴教師而選擇離婚，現任妻子為護士伊蓮梅森。

以下影片為霍金正式登台生前的近期訪問，當時他即宣稱電腦將打敗人腦，20年後機器人將向人類宣戰的論述，再度受到全球科學界的關注。

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艾迪瑞德曼在「愛的萬物論」飾演知名英國天文物理學家霍金。報系檔案照
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霍金

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