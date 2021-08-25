2021米其林／以經典融合現代 de nuit初入榜摘一星

「台北台中米其林指南 2021」今天公布完整摘星名單，位於台北市美食一級戰區捷運信義安和站的「de nuit」，以經典傳統法式菜色結合當代特色的現代法餐風味，順利摘下一星。

「de nuit」法式餐廳從命名上就非常法國，法文餐廳名「de nuit」的意思是「of night」，而餐廳也只供應晚餐，希望帶給饕客美好而難忘的夜晚。

「de nuit」創辦人林先生因為工作的關係，經常往來於世界各地，因緣際會品嚐到各地餐廳，留下許多難忘的體驗。 在回到台灣時，他也希望在這裡找回記憶中的美好，進而決定成立 「de nuit」。

「生活中，我也是常常在外面吃飯的客人。我想找到一間自己喜歡的餐廳，可以很自在地和朋友 吃美食，輕鬆喝些好酒，簡單開心的度過一晚。」這是 de nuit 創辦人林先生開設 「de nuit」的初衷。

「de nuit」整體核心概念，以「經典融合現代」為主軸。從整體室內風格設計、餐點發想到整體服務規劃，團隊萃取自傳統經典中的細膩精髓，搭配當代元素，重新詮釋。

廚房團隊更自經典傳統法式菜色擷取靈感，運用當令精選食材，結合當代特色，詮釋出現代法餐風味。對於創辦人而言，傳統經典菜色的細膩，值得被保存而重現；但現代餐點潮流中的創意亦精彩有 趣，因此和廚房團隊發想討論，取傳統中的底蘊融合創意趣味，打造出每一季的菜單。

「北海道干貝、發酵水梨、魚子醬」將北海道干貝與當季水梨精巧堆疊，法國奧塞加魚

子醬畫龍點睛地在盤中綻放優雅；在拇指檸檬與番茄的草本交融下，更顯得清爽迷人。