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前高層收200萬顧問費幫摘星？米其林急澄清被騙了

2018-03-21 12:49聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

周刊傳出有業者為了摘星付了200萬元顧問費給「前高層」。圖／聯合報資料照
周刊傳出有業者為了摘星付了200萬元顧問費給「前高層」。圖／聯合報資料照
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《台北米其林指南》自名單公開後，便掀起一陣米其林熱潮，更是帶來龐大商機，不過同樣也帶來了爭議。有周刊報導，有美食界知名人士透露，自稱《米其林指南》前高層的外籍人士，利用店家想摘星收取200萬元顧問費，但最後卻摘星無望讓店家氣結。不過，米其林集團對此也澄清絕無此事，會保留法律追溯權，並對餐廳、飯店被騙感到遺憾。

《台北米其林指南》備受矚目，卻也傳出爭議。圖／博客來提供
《台北米其林指南》備受矚目，卻也傳出爭議。圖／博客來提供
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根據《周刊王》報導指出，今年《台北米其林指南》榜單公布前，有一名法籍人士及香港人，自稱是《米其林指南》前亞洲區負責人，並且由台灣本地主跑美食記者牽線，由一家餐廳聘請為顧問，收取200萬元顧問費。而且在該兩名外籍人士雇用期間，還要求入住最高級飯店，並對店家菜色不斷挑剔，批評缺乏一致性，餐廳主廚想摘星，便對顧問的意見照單全收。

不料，榜單一公布後，店家卻落馬無緣上榜，而這兩名顧問僅回應店家「明年會彌補」的口風。而透露此事的美食界知名人士則稱此招商手法相當高明，因為可以讓原先沒希望上榜的店家，以後可望繼續收費輔導。

對此，米其林集團回應表示，去年記者發布預告會上就曾有人提及此事，並已對外回應說明，所有的評審員前往店家用餐或住宿，一定都是自費，絕不會有不付費白吃白喝情況，並對於有飯店或餐廳被騙感到相當遺憾，強調從未有輔導員輔導等情事，若有人假借輔導員輔導摘星行詐騙事實，一定會保留法律追溯權。此外，所有評審員身分及評審過程絕不會對外公開，因此絕不會有人假借是評審員情況發生。

米其林集團也提到，因為知道《米其林指南》備受各界矚目，所以會有有心人士想藉此詐騙，所以要特別澄清米其林不會做這樣的事情，希望經由澄清後就不會在有這類事情發生。

米其林詐騙

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