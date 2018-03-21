米其林餐盤推薦「義瑪卡多」 101設餐酒咖啡館

2018-03-21 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

甫獲台北米其林指南餐盤推薦的IL MERCATO義瑪卡多義大利餐廳，3月20日於台北101大樓四樓都會廣場設立全新概念「義瑪卡多101餐酒咖啡館」，營造出義大利街邊隨性用餐氛圍，並祭出正宗「Aperitivo」（餐前小酌時間），提供經典菜色、6至8款美酒無限暢食暢飲，將餐酒愜意步調帶入市中心。

IL MERCATO義瑪卡多義大利餐廳於2017年底入選義大利紅蝦Gambero Rosso餐廳評鑑指南最佳酒單餐廳，3月14日《台北米其林指南》甫公布，義瑪卡多再度獲得米其林餐盤推薦。

乘著氣勢，IL MERCATO義瑪卡多義大利餐廳選在台北101開設「餐酒咖啡館」，引進義大利正宗美食、咖啡及「Aperitivo」酒吧文化。「Aperitivo」在義大利意指下班後，習慣在晚餐正式入座前先在吧台享用餐前酒及小點，而義瑪卡多將每周五下午5點至晚間9點30分設為「Aperitivo」小酌時間，時間內可暢食義大利經典下酒菜、6至8款好酒無限暢飲。

此外，義瑪卡多「101餐酒咖啡館」自義大利引進逾40款酒款，陸續增加中，皆可單杯點購，每杯約195元起。同步供應咖啡、義大利經典小菜、三明治、主菜及甜點等用餐選擇，將餐酒愜意步調帶入市中心。

義瑪卡多表示，「101餐酒咖啡館」以三大特色為主軸，包含多樣化單杯義大利葡萄酒、完整移植天母義瑪卡多精髓至此，以及提供曾獲世界冠軍的夢幻Gelato義大利冰淇淋，售價110元起。咖啡方面，義瑪卡多團隊親自前往產地選購咖啡豆，並預計於Q2引進洗豆、烘豆設備，提供專屬義瑪卡多的道地滋味。

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義瑪卡多101餐酒咖啡館（IL Mercato Cafe 101）

地址：台北市信義路五段7號4樓