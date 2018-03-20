米其林反指標？網友最愛星級餐廳 三星、二星竟吊車尾

2018-03-20 16:28 聯合新聞網 文／網路溫度計提供



米其林是反指標？！不僅頤宮中餐廳好評影響力落於後段，連這家摘下二星的餐廳網路聲量與好評影響力都吊車尾。看來數字會說話，每個台灣人心中都要有自己的名單！到底哪間米其林星級餐廳才是民間饕客最愛？咱們用數據見真章！

《台北米其林指南》名單才剛出爐，就已掀起一陣追星熱潮，搶訂位品嘗。記者陳正興／攝影 分享 facebook

文：R夫人

3月14日，台灣美食界出現大震盪，因為《台北米其林指南》正式公布奪星餐廳，雖然其中僅君品酒店的「頤宮中餐廳」拿下三星榮耀；「祥雲龍吟」與「請客樓」摘下二星光環；其餘17家皆為一星，但透過餐廳料理風格來看，多元類別在在證明台灣是美食天堂，免出國就能吃遍全世界。

不過米其林餐廳好不好吃可要網友說了算，如同旅法美食家謝忠道所言「每個台灣人都應該有自己心中的（米其林）名單」。因此對於《米其林指南》，咱們還是應以平常心看待，利用大數據科技及會說話的數字，針對2017年09月21日至2018年03月19日網友在臉書討論度，與各大新聞媒體、討論區的留言進行分析，看看民間饕客的百大口碑-「米其林星級」排行榜究竟透露出什麼樣的美食訊息，也讓海內外朋友在台旅遊時多一個食指大動的參考指南！

米其林台式星級餐廳全入榜網路聲量十大。 image_source-百大口碑／米其林星級／網路聲量排行 分享 facebook

在地情深！台式星級餐廳全入榜網路聲量前十大

明福台菜海鮮｜台式｜網路聲量1406

隱身於台北中山北路巷內的超級老字號-明福台菜海鮮，是間低調卻難掩鋒芒的美食聖地，原因是它不設外賣，整間店也僅有六張桌，人潮卻照樣絡繹不絕，早年吸引許多政商名流朝聖。

明福台菜海產餐廳隱身在中山區的巷弄中。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

此外擁有「全台最強佛跳牆餐廳」之稱的明福台菜海鮮，在主廚阿明師超群手藝帶領下，每道傳統而道地的台菜都能讓人吃到濃濃人情味，因此連米其林神秘客的胃都被他套牢，把明福台菜海鮮評選為一星餐廳，讓其網路聲量衝向新高峰，拿下第二名席次。

更狂的是，明福台菜海鮮是唯一一家在米其林頒獎當日未出席領獎的的餐廳，而據媒體報導，老闆娘林麗珠笑稱自己一開始其實不知道什麼是米其林，不過就算獲獎，自己也只想顧好這間小店，畢竟客人吃得開心最重要，所以沒打算出席。

天啊！這麼有態度的說法，怪不得頂港有名聲、下港有出名的明福台菜海鮮，網路聲量上能成為台菜餐廳榜首，同時打敗三星「頤宮中餐廳」，證明星星多又怎樣？

RAW｜創意台菜｜網路聲量1396

過去曾拿下網路溫度計調查「十大最難訂餐廳」第五名，以及情侶最愛約會餐廳第一名肯定的RAW，知名度與好評早已不在話下，因此這回它獲得米其林一星殊榮，蠻多人都不感意外。

由名廚江振誠主持的RAW餐廳。本報系資料照／記者邱德祥攝影 分享 facebook

不過RAW光芒之所以能如此耀眼，得獎紀錄數不勝數，除要歸功人稱「印度洋上最偉大廚師」的主廚江振誠外，其屢屢讓人讚嘆的創意台菜，也是深得網友心的關鍵！

由於RAW徹底顛覆過去台灣人對西餐大同小異的印象，充分將法國「Bistronomy」（小酒館Bistro+美食學Gastronomy）新餐飲概念導入本土，白話來說即跳脫過去刻板的用餐方式，將在地食材重新組織、排列，呈現令人耳目一新的創意料理，因而讓其得以一星餐廳與台菜餐廳亞軍之姿，在網路聲量榜穩居第三名寶座，大勝三星「頤宮中餐廳」。

金蓬萊遵古台菜餐廳｜台式｜網路聲量569

再來這間30年老店也不得了，雖然其網路聲量無法超越二、三星餐廳，但是在第三代老闆陳博璿用心經營下，不僅延續其祖父陳良枝創立「蓬萊食堂」的宗旨，讓一甲子美味繼續飄香，還成功助台灣古早味發揚光大。

而且你知道嗎？金蓬萊遵古台菜餐王牌料理不勝枚數，著名菜色包括油而不膩、滑嫩鮮甜的白斬雞，以及咬下去外脆內嫩、喀喀作響的炸排骨酥等。

金蓬萊遵古台菜餐廳的蓬萊排骨酥。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影 分享 facebook

也因為這幾道台菜無人不知、無人不曉，金蓬萊遵古台菜吸引到不少巨星光顧，光簽名盤就佈滿店內整面牆，其中最搶眼的藝人如天王周杰倫、歌神蕭敬騰及女神舒淇等。

由此可見，金蓬萊遵古台菜餐廳能拿下本屆網路聲量排行第六名位置，絕非浪得虛名！因為它每道台菜都像個藝術品，讓前去的饕客一口入魂、驚艷不已！

態芮TaÏrroir｜台式法菜｜網路聲量404

未開幕先轟動的名店態芮TaÏrroir ，料理精神也走創新路線，因此自2016年開幕以來就與RAW有一絲絲較勁意味，唯一不同的是，它這份難得的理念其實從名字就能看出端倪。

台灣魂法菜的態芮Tairroi是近年熱門話題。 圖／態芮Tairroi提供 分享 facebook

原來TaÏrroir這名字即Taiwan（英文的台灣）與Terrier（法文的「風土」）組成的複合字，因此這裡不僅每道菜都強調台灣新飲食主義，每位廚師也都致力開創融合在地食材、風土味蕾跟本土態度的新料理。

不過說到態芮TaÏrroir的靈魂主廚，還是非Kai莫屬啦！別看他年紀輕輕就以為歷練不足，過去曾任職於法國米其林三星餐廳Restaurant Guy Savoy新加坡分店，以及曾拿下全亞洲第11名榮譽的Jaan餐廳的Kai，廚藝精湛不說，對食材DNA碰撞出的密碼更是暸若指掌。

因此品嚐過態芮TaÏrroir的網友一致認為，它們家高檔法國菜蘊藏經典台灣魂，本屆躋入網路聲量第10名是實至名歸。

好啦～看完入列網路聲量前十名的台式餐廳後，咱們繼續來看看話題十足的米其林二星和三星餐廳吧！

為什麼君品酒店「頤宮中餐廳」能拿下三星光環？

君品酒店-頤宮中餐廳｜粵式｜網路聲量936

俗話說人怕出名、豬怕肥，想不到餐廳也一樣，一爆紅爭議就隨之而來。確實上述提到的問題在網路層出不窮，加上有網友發現頤宮販售各式魚翅料理，因此痛批他們是一間「違反環境保育」的無良餐廳，也讓「頤宮中餐廳」苦吞8%的負評，並於好評影響力排行榜落居第19名次。

米其林三星頤宮中餐廳的網路聲量負評達8％。image_source-百大口碑／米其林星級／網路聲量排行 分享 facebook

米其林三星頤宮中餐廳位居好評影響力排行第19名。image_source-百大口碑／米其林星級／好評影響力排行 分享 facebook

不過消息一出，君品酒店隨即對外表示即日起不再販售魚翅，決定以行動承擔米其林三星帶來的社會責任，效率之快也讓人看見其改正決心。

只是就算解決魚翅風波，頤宮中餐廳真的具有三星資格嗎？關於這一點，去年君品酒店挖角來的廚師你不可不知，因為他大有來頭，是粵菜界人稱阿早師的高人，名為陳泰榮。

2018台北米其林指南，君品頤宮摘下台唯一的米其林三星，主廚陳偉強（右）和陳泰榮（左）出面受訪。本報系資料照／記者邱德祥攝影 分享 facebook

果然高人一出手便知有沒有！自從他來到君品酒店，與行政總主廚陳偉強搭檔後，頤宮中餐廳生意馬上火了起來。加上這兩位大廚都是料理癡，對於食材挑選甚是講究，也經常交流意見，因此開發出好幾款獨門醬汁。

而頤宮中餐廳正因為有這兩位高手過招，所以每道菜都吃得到主廚畢生所學與粵菜精髓，如招牌「火焰片皮鴨」及網友高呼必點的「玫瑰叉燒」，都讓人一吃就上癮，完全停不下來！

2018台北米其林指南，君品頤宮摘下台唯一的米其林三星，頤宮叉燒皇。本報資料照／記者邱德祥攝影 分享 facebook

此外，頤宮中餐廳這次為了米其林評鑑也做出非常多努力，像是把座位數減少，讓客人坐得更舒適，提升服務品質。因此如果你還是質疑它有無三星實力，或憑什麼位居網路聲量第四名位置，不妨前去吃吃看就知道啦！

君品頤宮摘下台灣第一顆米其林三星。本報系資料照／記者邱德祥攝影 分享 facebook

二星餐廳「請客樓」網路聲量、好評影響排名竟吊車尾

台北喜來登大飯店-請客樓｜中式｜網路聲量181

明明拿下米其林二星美名，位於台北喜來登大飯店的請客樓，卻於網路聲量與好評影響力榜上雙雙落後，分別落居第17名與第15名位置。到底問題出在哪裡？仔細觀察以創意川揚料理聞名的請客樓，你會發現其負評不少源自排山倒海的新聞報導。

米其林二星請客樓的網路聲量排名吊車尾，落居17名。image_source-百大口碑／米其林星級／網路聲量排行 分享 facebook

米其林三星頤宮中餐廳位居好評影響力排行第15名。image_source-百大口碑／米其林星級／好評影響力排行 分享 facebook

原來請客樓摘星後備受關注，因此關於其招牌菜或訂位暴增的資訊相繼露出，但由於內容涵蓋宣傳意味，加上每個人對好吃的定義不同，所以或多或少有人覺得請客樓過譽了，並引來不少網友在請客樓報導底下酸言「炒什麼？」「很不健康的料理？」「商業包裝下的食物」、「這下又變漲價的噱頭了」。

2018台北米其林指南，台北喜來登請客樓摘下米其林二星，請客樓的菜色以豐富多樣的精緻小菜聞名。本報系資料照／記者邱德祥攝影 分享 facebook

不過R夫人還是得說，請客樓主廚林菊偉鑽研中華料理30多年，是這次唯一摘下2星的台籍主廚，實力實在不容小覷，也讓這次奪星別具台灣之光的非凡意義！

台北喜來登請客樓摘下米其林二星。本報系資料照／記者邱德祥攝影 分享 facebook

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『百大口碑』分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，統計時間範圍為2017年09月21日至2018年03月19日，共半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『米其林星級餐廳』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，以網路討論此主題之聲量與語意情緒來計算排名。

另外調查網友論及該平台時的好評影響力：透過「網路好感度」(註1)、「網路聲量」(註2)、「口碑擴散力」(註3)三指標加權演算，針對主題進行全方位好評影響評估。

*註1 網路好感度：透過AI人工智慧語意剖析，測量網友正負意見之比率。

*註2 網路聲量：透過大數據關鍵引擎搜尋，觀測網友意見的討論總數量。

*註3 口碑擴散力：依據消費者滿意度傳播理論，加權計算口碑內容的擴散程度。

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