RAW摘台北米其林一星 名廚江振誠為何缺席領獎？

2018-03-20 14:19 聯合新聞網 文／遠見提供



圖／遠見提供 分享 facebook 兩天前，台灣頭一遭的《台北米其林指南》正式發布，不少封星的餐廳主廚開心領獎，當天卻有兩家摘下一星的主廚沒到場，一是店裡只有六張桌子、以全台最好吃佛跳牆聞名的明福台菜海產店，另一個就是有最難訂位餐廳之稱的「RAW」主廚江振誠，由合作夥伴赫士盟餐飲集團派資深副總王偉師代表領獎，領完獎就快閃離開。

RAW在米其林摘下一星主廚江振誠未出席，由合作夥伴赫士盟餐飲集團資深副總王偉師代表領獎。圖／遠見提供 分享 facebook

發布會隔天，《遠見》雜誌獨家採訪到「台灣之光」江振誠，他心平氣和笑說，14日自己一整天都在RAW「上班」，問他對RAW摘下一星滿不滿意？他低調回應，「沒有所謂滿不滿意！」

曾被時代雜誌喻為印度洋上最偉大的廚師，又入選全球百大名廚的江振誠，憑藉被紐約時報評為全世界十大最值得搭機品嚐的餐廳之一、連兩年摘下米其林二星的新加坡Restaurant ANDRE打響名號。

2014年，他返回出生地台灣開設的RAW，依循24節氣並運用在地食材，以創新且符合世界餐飲浪潮的料理手法詮釋台灣人記憶中的台灣味，去年在亞洲五十大餐廳中排名第二十四，穩居台灣之冠。

江振誠接受《遠見》獨家採訪時表示，米其林頒獎典禮時自己一整天都在RAW「上班」。圖／遠見提供 分享 facebook

不過，去年十月江振誠宣布結束Restaurant ANDRE並歸還米其林二星時，就同步懇請台北米其林指南，把RAW排除在摘星名單，原因是他期待RAW成為一個單純的所在，讓他可以在這裡享受做菜的樂趣，專注教育和培養人才，沒想到首屆台北米其林還是授予RAW一星的星等。

不少美食家和網友為RAW抱不平，認為呼聲極高卻只拿一顆星很委屈，至少應該是二星。

一收到發布會邀請函、確認奪星當下，就決定不出席相關活動、不發表聲明、不接受採訪的江振誠，在《遠見》記者一再追問下，終於對為何拒絕米其林做出回應。

江振誠重提十年前決定出版自傳《初心》的理由加以闡述。

當時他剛從歐洲回到亞洲，落腳新加坡，身旁所有人都問他，「為什麼不回台灣？」他觀察，一方面當時台灣人對法式Fine Dining（頂級餐廳）的接受度不高，另一方面發現不少年輕人一窩蜂選填餐飲科、爭先恐後投入餐飲業，但各大專院校、政府單位卻只卯足全力訓練年輕人出國比賽拿金牌，回台灣就變金牌廚師，卻忽略教導他們應該腳踏實地鍛鍊好自己的能力。

「不是說為國爭光不好，而是不能只教孩子賭博，中獎的話一夜之間鹹魚翻身，」江振誠說，自己沒有高學歷，從來沒有主動參加比賽，而是靠努力累積實力，才能在世界舞台被看見，於是出版《初心》，讓年輕人反思自己從事餐飲業的初心。

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不久前，他受邀到澳洲表演廚藝，結束後一位十三歲的澳洲男孩捧著他第二本書《八角哲學》請他簽名，「我要開始學做菜，你是我的偶像！」

江振誠很好奇，眼前這個小男孩將來想成為什麼樣的廚師，「我想當一位米其林主廚，那是世界上最頂尖的主廚，」那個男孩直截了當回答。在他身上，江振誠彷彿看到年輕的自己，當年他也是十三歲開始學做菜，志向和他一模一樣。

江振誠聽完後笑著說，「不，你應該立志當一位開心的主廚，因為料理這件事而開心，而且幫助更多人，對更多領域做出貢獻。」

江振誠認為，應該立志當一位開心的主廚，因為料理這件事而開心，而且幫助更多人，對更多領域做出貢獻。圖／遠見提供 分享 facebook

也許有人會說，那是因為江振誠連拿兩年米其林二星，又入選全球百大名廚，名聲早已享譽世界，才會拒絕星光加持，台灣有多少廚師在國際的知名度根本是零，不靠米其林，根本上不了世界舞台。

「不是的，當你買了車，就會想要更大的車，有了房子，就會想要更大的房子，有了一家米其林餐廳，就會想要兩家、三家、五家，永遠不夠多，」江振誠認為，美食評鑑對廚師是好事，但絕非全部。

在全民瘋米其林，各種訊息鋪天蓋地攻占各種媒體版面之際，江振誠的想法，提供台灣社會另一種省思。

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（作者／王一芝 本文出自2018.3.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）