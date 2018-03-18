高級餐廳才可摘星 破解米其林五大迷思

2018-03-18 14:13 中央社 台北18日電



米其林指南被譽為美食界聖經，但卻常引來批評、質疑指南專門推薦高級餐廳且偏愛法式料理，米其林官方在網站上發表文章、一一破解米其林的五大迷思。

米其林指南以「星星」作為評級制度，獲得星星越多顆的餐廳代表越值得造訪，台北米其林指南還未出爐前，國內即有不少飯店會以「米其林星級主廚」為招牌，邀請曾在摘星餐廳擔任主廚的廚師來台客座，引發大眾認為「米其林指南評價的是廚師」的迷思。

米其林官方指出，世界上並沒有所謂的米其林星級廚師，米其林指南評鑑的是餐廳提供的食物，而非廚師個人，因為餐廳品質反映的是整個餐飲團體的集體合作，因此廚師不能帶走星星、餐廳也不會因為主廚離開而失去星星。

由於米其林指南僅以餐廳提供的食物評鑑，也引發外界質疑米其林指南不評價餐廳服務的迷思，米其林官方指出，餐廳環境以及服務員的專注力和親和力都能讓用餐體驗更舒適，米其林指南中除了星星外，另設有以刀和叉等作為符號，藉此額外標示餐廳的舒適度和品質，並沒有不評價餐廳服務。

除了上述迷思外，米其林指南最常遭到批評就是指南偏愛法式料理且只推薦高級餐廳，米其林官方也在官網解釋，米其林評審員多畢業自世界上最好的酒店管理學院且住在世界不同地區，對各地文化的不同食品持有開放態度，從指南所使用的各種符號就可看出，「指南絕對重視多元化的當地美食」。

米其林官方指出，米其林曾在2010年將星星頒給香港點心集團添好運的旺角旗艦店，也曾將一星頒給東京Tsuta拉麵店，該拉麵店一碗拉麵大約1100日圓，這些例子證明，享受美食無需天價。

至於有關米其林評鑑員的身分遭人質疑未必都匿名，米其林官方則表示，米其林指南團隊的部分成員為了進行「技術性訪問」，有時確實必須表露身份；不過，一旦評審員向餐廳表露身份，該評審員將不再被指派去評價該餐廳，評價餐廳的任務將轉交其他同事匿名再訪。

米其林官方強調，除非進行技術性訪問，否則評審員的身份是絕對要保密的，餐廳不能、也不被允許花錢換取列入指南的資格。