顏擇雅：台北人認定的好餐廳沒摘星很正常

2018-03-16 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



出版人顏擇雅認為，米其林台北指南未列台北人認定的好餐廳並不奇怪。聯合報系資料照 分享 facebook 作家與出版人顏擇雅說，很多台北人認定的好餐廳沒在米其林指南摘星，她並不驚訝，指南的目標讀者是外客，不是本地人。

顏擇雅在臉書貼文說，輪胎商編印的指南，本意是要鼓勵大家開車出遊，因為大家想開車，輪胎才會賣得好。因此早期米其林指南不只列出餐廳、旅館，也會有地圖，告訴你加油站、修車廠在哪裡。後來變成最知名餐廳指南，純是無心插柳。

她說，飲食品味本來就受記憶、成長經驗影響很大。法國人覺得超好吃的乳酪，台灣人也可能只覺臭不可聞。因此很多台北人喜歡的餐館這次沒上榜，她覺得很正常。

顏澤雅在文中說她可以理解有些名店一點都不想進榜，因為外客臨時取消的比率一向比較高。因此明福沒參加頒獎典禮，她一點都不奇怪。它一定也是不稀罕上榜的，上榜只增加它接電話拒絕訂位的困擾而已。

她說，如果你的請客對象是外國人或外國長大，最好參考一下米其林。請客本來就應該選客人會覺得好吃那種餐廳，而不是你自己覺得好吃的。而且，只要講這家餐廳有進米其林，客人不管食慾好壞，至少會馬上感覺主人很有心。顏擇雅說，這本指南也是很好的送給外國人的禮物。蒐集星星是會上癮的，沒有人可以來一次就吃完所有米其林。因此只要手裡有一本米其林，他自然就會想多來台灣幾次。